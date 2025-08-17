Πέθανε ο ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, ο “κακός” του “Superman”

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Άγγλος ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, που έπαιξε τον στρατηγό Ζοντ στις πρώτες ταινίες του “Superman”.

Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον “κακό” στις πρώτες ταινίες του “Superman”.

Ο Άγγλος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.

Σε μια καριέρα που διήρκεσε έξι δεκαετίες, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, έμεινε αξέχαστος για τον ρόλο του στρατηγού Ζοντ στον “Superman”, καθώς και για τους ρόλους του σε ταινίες του Παζολίνι και του Κεν Λόουτς.

Ήταν γνωστός για τους ρόλους τους σε πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι “Περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσα της Ερήμου”, “Μακριά από το Αγριεμένο Πλήθος” και “Valkyrie”.

Ο Σταμπ πέθανε το πρωί της Κυριακής (17/08), όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σε δήλωσή της στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να αγγίζει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια ακόμη», ανέφεραν.

Τέρενς Σταμπ AP Photo

Γιος εργάτη, πρωτοεμφανίσθηκε το 1962 στο ρόλο ενός ναύτη που απαγχονίσθηκε επειδή σκότωσε έναν συνάδελφό του: η ταινία «Μπίλι Μπαντ» του Πίτερ Ουστίνοφ του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού.

Ο ηθοποιός με τα σαγηνευτικά μπλε μάτια συνέχισε υποδυόμενος έναν ψυχοπαθή στον «Συλλέκτη» του Γουίλιαμ Γουάιλερ, ταινία για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο ερμηνείας το 1965 στις Κάννες.

Ο Κεν Λόουτς τον προσέλαβε για την πρώτη του ταινία, «Όχι δάκρυα για την Τζόυ» (1967).

Αφού έμεινε για καιρό στην αφάνεια, το 1977, ο Ρίτσαρντ Ντόνερ τον επέλεξε για να υποδυθεί τον στρατηγό Ζοντ στον «Superman».

Το 1994 υποδύθηκε επίσης την Μπερναντέτ, την τρανσέξουαλ της ταινίας «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου».

Μέχρι το τέλος της καριέρας του, συμμετείχε τόσο σε μεγάλες παραγωγές («Πόλεμος των Άστρων», «Ο Σικελός», «Γουόλ Στριτ») όσο και σε ανεξάρτητες ταινίες όπως οι «Συμβόλαιο με το θάνατο» του Στίβεν Φρίαρς (1984) ή «Ο Εγγλέζος» του Στίβεν Σόντερμπεργκ (1999).