Πέθανε ο σκηνοθέτης του κινήματος του Νέου Χόλιγουντ, Μπομπ Ράφελσον

Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του Κινηματογράφου η είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη Μπομπ Ράφελσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών μετά από μία μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο υποψήφιος για δύο Όσκαρ για την ταινία "Five Easy Pieces" και μία από τις εμβληματικές προσωπικότητες της έβδομης Τέχνης, πέθανε στο σπίτι του στο Άσπεν του Κολοράντο, το βράδυ του Σαββάτου, έχοντας την οικογένειά του στο πλευρό του, όπως δήλωσε η σύζυγός του, Γκάμπριελ Ταουρέκ Ράφελσον.

Ο Ράφελσον μεσουράνησε στην εποχή του Νέου Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, όντας ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του κινήματος, ήταν μεταξύ άλλων υπεύθυνος για τη συν-δημιουργία του φανταστικού συγκροτήματος ποπ μουσικής και της τηλεοπτικής σειράς "The Monkees" μαζί με τον αείμνηστο Μπερτ Σνάιντερ, που του χάρισε ένα Emmy.

Ωστόσο, ήταν ευρώς γνωστός για το έργο του κατά τη διάρκεια του κινήματος του Νέου Χόλιγουντ, όπου σκηνοθέτησε και έγραψε το σενάριο της ταινίας "Five Easy Pieces" και το "The King of Marvin Gardens".

Και στις δύο ταινίες πρωταγωνίστησε ο Τζακ Νίκολσον, ενώ για την πρώτη ταινία ο Ράφελσον κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ το 1971, καλύτερης ταινίας και σεναρίου. Υπήρξε επίσης παραγωγός σημαντικότατων κλασικών του Νέου Χόλιγουντ, όπως το "The Last Picture Show" του Peter Bogdanovich και το "Easy Rider" του Dennis Hopper.

Ο Κόπολα, όπως αναφέρει το New York Post, τον αποκάλεσε κάποτε "έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς καλλιτέχνες της εποχής του".

