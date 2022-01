Πέθανε ο συγγραφέας και κωμικός Barry Cryer

Την τελευταία του πνοή άφησε την Πέμπτη (27/01) ο Barry Cryer (Μπάρι Κράιερ) σε ηλικία 86 ετών. Ο δημοφιλής Βρετανός κωμικός και συγγραφέας έγραψε πολλές κωμωδίες οι οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία τον προηγούμενο αιώνα όπως: ''The Two Ronnies'', ''Bob Hope'', ''Tommy Cooper'' και ''Morecambe and Wise''.

Εμφανιζόταν επίσης τακτικά σε πάνελ εκπομπών όπως το ''Just A Minute και το I'm Sorry I Haven't A Clue''.

Ο Cryer είχε τέσσερα παιδιά, επτά εγγόνια και ένα δισέγγονο.

