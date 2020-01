Πέθανε ο Terry Jones των Monty Python

Στα 77 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Terry Jones των Monty Python ύστερα από μακροχρόνια μάχη με την άνοια.

Την είδηση του θανάτου του, ανακοίνωσε η οικογένειά του, η οποία ανέφερε πως η σύζυγός του Anna, ήταν στο πλευρό του στις τελευταίες του ώρες.

"Ο Terry πέθανε το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου 2020 σε ηλικία 77 ετών με τη σύζυγό του Anna Soderstrom δίπλα του μετά από μια μακρά και εξαιρετικά γενναία μάχη με μια σπάνια πάθηση άνοιας, την FTD".

Η πάθηση αυτή ονομάζεται "πρωτοπαθής προϊούσα αφασία" και είναι μια νευρολογική διαταραχή εξαιτίας της οποίας ο ασθενής χάνει σταδιακά, σχεδόν εντελώς, την ικανότητα να μιλάει.

Ο Jones ήταν μέλος της θρυλικής ομάδας του "Ιπτάμενου Τσίρκου των Μόντι Πάιθον" που ίδρυσαν στα τέλη της δεκαετίας του '60 οι Τζον Κλιζ, Έρικ Άιντλ, Γκράχαμ Τσάπμαν, Μάικλ Πάλιν και Τέρι Γκίλιαμ. Είχε τιμηθεί για το σύνολο του έργου του από τη βρετανική κινηματογραφική και τηλεοπτική ακαδημία BAFTA.

Επίσης υπήρξε συγγραφέας, ιστορικός και παρουσιαστής ντοκιμαντέρ στο BBC. Ως συγγραφέας ασχολήθηκε με τη μεσαιωνική Αγγλία ενώ έγραψε και παιδικά βιβλία.

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο έγινε με το εμβληματικό Monty Python and the Holy Grail, το οποίο σκηνοθέτησε μαζί με τον Gilliam, με τον οποίο σκηνοθέτησαν και τα αγαπημένα Life of Brian και The Meaning of Life.