Πέθανε ο Τίμι Τόμας - Είχε τραγουδήσει το "Why can't we live together"

Ο Τίμι Τόμας, του οποίου το αντιπολεμικό τραγούδι "Why Can’t We Live Together" έγινε παγκόσμια επιτυχία το 1973, πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η οικογένειά του έγραψε στη σελίδα του στο Facebook: "Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη, η οικογένεια εκφράζει ένα ευχαριστώ για τις προσευχές, την υποστήριξη, τα πολύτιμα λόγια και άλλες εκφράσεις αγάπης και καλοσύνης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου".

Το τραγούδι "Why Can't We Live Together" παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μινιμαλιστικά R&B τραγούδια της δεκαετίας του 1970, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian. Έφτασε στο Νο 3 στις ΗΠΑ και στο Νο 12 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι στίχοι του ειρηνισμού και της φυλετικής αρμονίας ακούγονταν στους ακροατές εν μέσω του μαινόμενου ακόμη πολέμου του Βιετνάμ.

Τίμι Τόμας - "Why Can't We Live Together"

