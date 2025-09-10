Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του

Υπέκυψε στα τραύματά του ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, του Αμερικανού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγη ώρα μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

“Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας.

Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!“, είπε στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Προς τιμήν του μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε όλες οι αμερικανικές σημαίες, σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ να κυματίσουν μεσίστιες έως το απόγευμα της Κυριακής στις 6.

Η επίθεση σημειώθηκε στη διάρκεια της περιοδείας του με τίτλο “American Comeback Tour”, όταν κατά τη διάρκεια ομιλίας του και ενώ ο ίδιος φαίνεται να κάθεται σε ένα λευκό κιόσκι, ακούγεται ένας πυροβολισμός, εκείνος τραντάζεται και η σφαίρα τον βρίσκει στο λαιμό.

Ακολουθεί πανικός με τους παριστάμενους να αποχωρούν έντρομοι.

Ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μάλιστα, ο ίδιος πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς, μιλούσε για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ. Σε ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ακούγεται ένας θεατής να ρωτά τον Κερκ για τις μαζικές δολοφονίες στην Αμερική και συγκεκριμένα αν γνωρίζει πόσες έχουν σημειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια.

“Συμπεριλαμβανομένου ή όχι και τη βία των συμμοριών;“, απαντά ο ίδιος, πριν δεχθεί τη σφαίρα.

Η στιγμή της επίθεσης – ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Αναζητείται ο δράστης της επίθεσης

Μέχρι αυτή την ώρα, η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη, όπως μεταδίδει το CBS, με πηγές να αναφέρουν πως οι αρχές δεν έχουν κηρύξει ακόμη την περιοχή ασφαλή για τους πολίτες.

Το Πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU) εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από όσους “βρίσκονται ακόμα στον χώρο του πανεπιστημίου να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι να τους συνοδεύσουν οι αστυνομικοί με ασφάλεια εκτός”.

Η αστυνομία του Πανεπιστημίου δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή ελέγχει κάθε κτίριο ξεχωριστά για να ολοκληρωθεί η εκκένωση των εγκαταστάσεων.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο 31χρονος Κερκ είχε αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο επιδραστικές νεανικές συντηρητικές φωνές στις ΗΠΑ και έχει καθιερωθεί ως ένθερμος σύμμαχος του προέδρου Τραμπ. Επρόκειτο, μεταξύ άλλων, για έναν συντηρητικό σχολιαστή και παρουσιαστή podcast με εκατομμύρια ακολούθους.

Η σχέση με τον Τραμπ και ο ρόλος του στο κίνημα MAGA

Ήταν πιο γνωστός ως ο ιδρυτής της Turning Point USA, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που σκοπό έχει να διαδώσει συντηρητικές ιδέες σε φοιτητές στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Είχε 5,2 εκατομμύρια ακολούθους στο X και 7,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok.

Ο Κερκ και η ομάδα των νεαρών συντηρητικών ακολούθων του μεσουρανούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα podcast, και η ικανότητα που είχε ο Κερκ να συγκεντρώνει πλήθη στις ομιλίες του του έδωσε σημαντικό ρόλο στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Turning Point υποστήριξε με κάθε μέσο τον Τραμπ κατά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Ο Κερκ έχει μιλήσει σε συνέδρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και πέρυσι ο Τραμπ ανταπέδωσε την χάρη δίνοντας έναν μεγάλο λόγο σε συνέδριο της Turning Point στην Αριζόνα.

Η πολιτική του Κερκ επικεντρωνόταν στη θρησκεία και την οικογένεια, με τον ίδιο να θεωρείται το μέλλον της συντηρητικής ακτιβιστικής σκηνής στις ΗΠΑ.

Οι εκδηλώσεις του είχαν επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από φοιτητικές οργανώσεις που αντιτίθενται στις απόψεις του.