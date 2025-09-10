Τσάρλι Κερκ: Απόπειρα δολοφονίας κατά του συντηρητικού υποστηρικτή του Τραμπ

Θύμα επίθεσης έπεσε ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση.

Επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε βάρος του Αμερικανού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

Η αστυνομία του campus επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε πως “αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο Τσάρλι Κερκ βρισκόταν εν μέσω παρουσίασης περίπου 20 λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί από κοντινό κτήριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται ότι τον χτύπησαν και απομακρύνθηκε με την ομάδα ασφαλείας του, ενώ ο χώρος εκκενώθηκε“.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ΜΚΟ Turning Point USA, ιδρυτής της οποίας είναι ο 31χρονος, ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, όπως είπε η διευθύντρια μάρκετινγκ Μαρίνα Μίνας στο CBS News.

Ο Σκοτ Τρότερ, ανώτερος διευθυντής δημοσίων σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ, επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο Κερκ πυροβολήθηκε και πως ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με τον Τρότερ, “ένας πυροβολισμός ακούστηκε στην αυλή κοντά στο χώρο εστίασης του Πανεπιστημίου Utah Valley στο Orem, καθώς ο κ. Κερκ άρχιζε να μιλάει στην προγραμματισμένη συγκέντρωσή του. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πυροβολήθηκε, αλλά δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του”.

“Η σφαίρα τον χτύπησε κατευθείαν”

Ένας πρώην βουλευτής του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ο οποίος βρισκόταν στην εκδήλωση με την κόρη του, περιέγραψε στο Fox News τι συνέβη όταν πυροβολήθηκε ο Κερκ.

“Όλοι έπεσαν στο έδαφος και διασκορπίστηκαν”, λέει ο πρώην βουλευτής των ΗΠΑ Τζέισον Τσαφέτς, χαρακτηρίζοντας την επίθεση σε βάρος του Κερκ σοκαριστική, καθώς όπως είπε, η σφαίρα τον βρήκε κατευθείαν.

Η στιγμή της επίθεσης – ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σε δήλωση που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Utah Valley ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από κτήριο σε απόσταση 182 μέτρων.

“Γύρω στις 12:20 ακούστηκαν πυροβολισμοί από ένα κτήριο περίπου 180 μέτρα από τον ομιλητή. Σύμφωνα με ό,τι γνωρίζουμε, ο άνθρωπος χτυπήθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα από την ομάδα ασφαλείας του”, δήλωσε η εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Έλεν Τριν.

Ο Κερκ μιλούσε για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ πριν πυροβοληθεί

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την εκδήλωση, ο Τσάρλι Κερκ φαίνεται να κάθεται σε ένα λευκό κιόσκι και να απευθύνεται στο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου.

Σε ένα από αυτά, ακούγεται ένας θεατής να ρωτά τον Κερκ για τις μαζικές δολοφονίες στην Αμερική και συγκεκριμένα αν γνωρίζει πόσες έχουν σημειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια.

“Συμπεριλαμβανομένου ή όχι και τη βία των συμμοριών;“, απαντά ο ίδιος και αμέσως μετά ακούγεται ένας πυροβολισμός με τον Κερκ να τραντάζεται και τη σφαίρα να τον βρίσκει στο λαιμό του.

Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξέδωσαν δήλωση μετά την είδηση του πυροβολισμού του Κερκ.

Σε ανάρτησή του στo Τruth Social ο Τραμπ έγραψε: “Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε”. “Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ!”.

“Πείτε μια προσευχή για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναρτήσεις για τον Τσάρλι Κερκ στα social media πραγματοποίησαν και άλλοι πολιτικοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να καταδικάσουν την επίθεση σε βάρος του, ήταν ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ο οποίος δήλωσε πως ο δράστης “θα λογοδοτήσει πλήρως”.

“Η βία δεν έχει θέση στη δημόσια ζωή μας. Οι Αμερικανοί όλων των πολιτικών πεποιθήσεων πρέπει να ενωθούν για να καταδικάσουν αυτή την πράξη”, έγραψε μεταξύ άλλων στο X.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ έγραψε: “Προσευχές για τον Τσάρλι Κερκ. Ένας απίστευτος Χριστιανός, Αμερικανός και άνθρωπος. Είθε το θεραπευτικό χέρι του Ιησού Χριστού να είναι πάνω του”.

Η Γενική Εισαγγελέας Πάμελα Μπόντι ανάρτησε: “Πράκτορες του FBI και της ATF καθ’ οδόν. ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΑΡΛΙ”.

O Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε: “Παρακαλώ ενωθείτε μαζί μας στην προσευχή για τον καλό μας φίλο, Τσάρλι Κερκ”.

Ο Διοικητής της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ έγραψε: “Η επίθεση στον Τσάρλι Κερκ είναι απεχθής, βρώμικη και καταδικαστέα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πρέπει να απορρίψουμε τη πολιτική βία σε ΚΑΘΕ μορφή”.

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερντ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ανέφερε: “Σε αγαπάμε, Τσάρλι Κερκ. Προσευχόμαστε για σένα”.

Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κέρκ είναι συντηρητικός σχολιαστής και παρουσιαστής podcast με εκατομμύρια ακολούθους.

Είναι πιο γνωστός ως ο ιδρυτής της Turning Point USA, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που σκοπό έχει να διαδώσει συντηρητικές ιδέες σε φοιτητές στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Έχει 5,2 εκατομμύρια ακολούθους στο X και 7,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok.

Ο Κερκ είναι ένθερμος υποστηρικτής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.