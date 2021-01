Πέθανε στην Αθήνα η διάσημη τρανς μουσικός Sophie - Ήταν μόλις 34 ετών

Η διάσημη Σκωτσέζα τρανς μουσικός Sophie, η οποία ήταν υποψήφια για Grammy και απογείωσε την pop μουσική του 21ου αιώνα με τις ηλεκτρονικές παραγωγές της, πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με τον The Guardian, το γραφείο τύπου της Sophie επιβεβαίωσε τον θάνατό της, αναφέροντας πως πέθανε σήμερα, Σάββατο (30/01), περίπου στις 4:00 το πρωί, στο σπίτι της στην Αθήνα, μετά από ένα "ξαφνικό ατύχημα".

"Αυτή τη στιγμή ο σεβασμός και η ιδιωτικότητα για την οικογένειά της είναι η προτεραιότητά μας. Θα ζητούσαμε, επίσης, σεβασμό για τους θαυμαστές της και να αντιμετωπίσουμε αυτή την είδηση με ευαισθησία", ανέφερε το γραφείο του ατζέντη της.

Η δήλωση ανέφερε, επίσης, ότι η Sophie υπήρξε πρωτοπόρος σε ένα νέο είδος μουσικής, καθώς και ότι ήταν μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της τελευταίας δεκαετίας. Όχι μόνο για τις έξυπνες και δημιουργικές παραγωγές της, αλλά και για την προβολή που κατάφερε να επιτύχει. Ήταν σύμβολο της απελευθέρωσης.

Η Transgressive, η δισκογραφική εταιρεία της Sophie στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε σχετικά με τον θάνατό της: "Πιστή στην πνευματικότητά της, είχε ανέβει για να δει την πανσέληνο και κατά λάθος γλίστρησε και έπεσε. Θα είναι πάντα εδώ μαζί μας".

Ποια ήταν η Sophie

Η Sophie Xeon γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γλασκώβη και κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο "Nothing More to Say" το 2013. Άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο κοινό με μια άλλη κυκλοφορία της εκείνη τη χρονιά, το "Bipp", και με τα τραγούδια που κυκλοφόρησε το επόμενο διάστημα.

Το 2018 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο "Oil of Every Pearl’s Un-Insides", το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy στην κατηγορία "Καλύτερο dance/electronic άλμπουμ", ενώ οι κριτικές που έλαβε για τον δίσκο της εκείνη την χρονιά ήταν εξαιρετικές.

Η φρεσκάδα του ήχου της και η πρωτοτυπία των παραγωγών της, την οδήγησαν σε συνεργασία με τη Madonna το 2015, στο single "Bitch I’m Madonna". Η Sophie συνεργάστηκε, επίσης, με τους Vince Staples, Let’s Eat Grandma, Charli XCX, Kim Petras και άλλους.

Η Sophie ήταν τρανς και είχε μιλήσει για την ταυτότητα φύλου σε συνέντευξή της το 2018, λέγοντας: "Το να είσαι τρανς φέρνει το σώμα έρχεται πιο κοντά στην ψυχή και το πνεύμα, ώστε αυτά τα δύο να μην πολεμούν μεταξύ τους και να αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι πατέρας ή μητέρα, είσαι ένα άτομο που ψάχνει τον κόσμο και την αίσθηση του κόσμου".

