Πήδηξε από κρουαζιερόπλοιο για να… μην πληρώσει χρέος 16.000 δολαρίων

Επιβάτης κρουαζιερόπλοιο συνελήφθη στο Πουέρτο Ρίκο, αφού πήδηξε από το πλοίο για να αποφύγει χρέος 16.000 δολαρίων από τζόγο.

Τον πιο… δαιμόνιο -και επικίνδυνο- τρόπο για να μην αποπληρώσει το χρέος του από τον τζόγο, ύψους 16.000 δολαρίων, επέλεξε ένας επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, ο οποίος επέλεξε να… πηδήξει από το πλοίο.

Ο Jey Xander Omar Gonzalez-Diaz συνελήφθη την Κυριακή (7/9) αφού πήδηξε από το πλοίο Rhapsody of the Seas της Royal Caribbean, όταν αυτό ελλιμενίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Gonzalez-Diaz επιβιβάστηκε στο πλοίο στις 31 Αυγούστου και πήδηξε στη θάλασσα όταν το πλοίο έφτασε στον τελικό του προορισμό στο Σαν Χουάν.

Μετά το άλμα του στη θάλασσα, ο Gonzalez-Diaz φέρεται να περισυνελέγη από δύο άτομα σε τζετ-σκι και να μεταφέρθηκε στην ακτή, με το περιστατικό να καταγράφεται σε κάμερες ασφαλείας.

Μόλις έφτασε στην ακτή, οι αξιωματούχοι του Τελωνείου και της Προστασίας των Συνόρων βρήκαν πάνω του 14.600 δολάρια σε μετρητά, καθώς και δύο τηλέφωνα και πέντε ταυτότητες.

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Gonzalez-Diaz πήδηξε από το κρουαζιερόπλοιο για να αποφύγει την αποπληρωμή του χρέους των 16.000 δολαρίων που είχε δημιουργηθεί από τις ζημιές του στο τζόγο. Σύμφωνα με ποινική καταγγελία από τον ειδικό πράκτορα της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας, Gabriel Santiago, το χρέος του Gonzalez-Diaz φέρεται να ήταν «σχεδόν αποκλειστικά συνδεδεμένο με τα έξοδα καζίνο και τυχερών παιχνιδιών».

Η εταιρεία είχε ενημερώσει επίσης τους ερευνητές ότι ο Gonzalez-Diaz είχε κάνει κράτηση στο όνομα “Jeremy Diaz” και ότι χρωστούσε 16.710,24 δολάρια στην κρουαζιέρα, σύμφωνα με αναφορές του CBS.

Η απολογία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις

Όταν ρωτήθηκε γιατί πήδηξε από το πλοίο, η καταγγελία αναφέρει ότι ο Gonzalez-Diaz είπε στους ερευνητές στα ισπανικά ότι «δεν ήθελε να αποκαλύψει τα χρήματα που είχε στην κατοχή του, επειδή πίστευε ότι θα φορολογούνταν για την εισαγωγή τους».

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, φέρεται επίσης να είπε στους πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) όταν του ζητήθηκε να δώσει το πλήρες όνομά του: «Αν κάνατε καλά τη δουλειά σας, θα το ξέρατε».

Αντίστοιχα, του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για μη αναφορά μεταφοράς χρημάτων άνω των 10.000 δολαρίων από το εξωτερικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν καταδικαστεί, ο Gonzalez-Diaz ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως 25.000 δολάρια, ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια ή και τα δύο μαζί.

Η Royal Caribbean αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε μαζί της το NBC News, δηλώνοντας ότι «καθώς πρόκειται για σε εξέλιξη έρευνα, συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να μοιραστούμε».

Εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα στις ΗΠΑ στο Σαν Χουάν αρνήθηκε επίσης να αποκαλύψει αν το άλμα του Gonzalez-Diaz συνδέεται με τζόγο ή να εξηγήσει γιατί οι αρχές το ανέφεραν στην καταγγελία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Gonzalez-Diaz αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.