Πήγε… περίπατο η ευρωπαϊκή ενότητα πριν τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Δήλωση για την κυριαρχία της Ουκρανίας εγκρίθηκε από όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας.

Όλοι οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πλην ενός, δήλωσαν ότι οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή.

«Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν μόνο στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός ή περιορισμού των εχθροπραξιών» αναφέρουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κοινή δήλωση, προσθέτοντας πως «μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Η δήλωση, που συμφωνήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας και δημοσιεύθηκε την Τρίτη, έλαβε την υποστήριξη όλων των χωρών-μελών της Ε.Ε. με εξαίρεση την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν.

Η ευρωπαϊκή πλευρά επιχειρεί να ασκήσει κάποια επιρροή ενόψει της συνάντησης της Παρασκευής, από την οποία έχει ουσιαστικά παραγκωνιστεί. Παραμένει άγνωστο αν θα συμμετάσχει ακόμη και η Ουκρανία, με τις πιθανότητες ενός τέτοιου σεναρίου να είναι ελάχιστες.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι με τον Ρώσο πρόεδρο θα συζητήσουν και το ενδεχόμενο «ανταλλαγής εδαφών».

Οι Ευρωπαίοι και η Ουκρανία εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει εξαπολύσει τον μεγαλύτερο χερσαίο πόλεμο στην Ευρώπη μετά το 1945, ενδέχεται να αποσπάσει ευνοϊκές παραχωρήσεις και να καθορίσει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, χωρίς τη δική τους συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δήλωση της Τρίτης είχε στόχο να αποτελέσει και μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν –ο στενότερος σύμμαχος του Πούτιν στην Ευρώπη, που έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να μπλοκάρει τη στήριξη της ΕΕ. προς την Ουκρανία– ήταν ο μοναδικός από τους 27 ηγέτες που αρνήθηκε να την υπογράψει.

Στο κείμενο, οι ηγέτες «χαιρετίζουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας». Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι «η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία».

«Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, που θα φέρει σταθερότητα και ασφάλεια, πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της απαγόρευσης αλλαγής διεθνών συνόρων με τη βία» αναφέρουν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει τα περί παραχώρησης εδαφών της Ουκρανίας προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία διατηρεί, σε μεγάλο βαθμό, έλεγχο σε τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, δύο στα ανατολικά και δύο στα νότια της χώρας.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, άσκησε κριτική στον Ζελένσκι τη Δευτέρα, επισημαίνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται στην εξουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και λέγοντας ότι «δεν έγινε τίποτα» στο διάστημα αυτό.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν εκ νέου να πείσουν τον Τραμπ να στηρίξει την Ουκρανία, την Τετάρτη, σε τηλεδιασκέψεις που συγκαλεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Ο Τραμπ δεν έχει επιβεβαιώσει αν θα συμμετάσχει, αλλά δήλωσε: «Θα ακούσω τις ιδέες όλων» πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Τραμπ: Αναγνωριστική η συνάντηση με Πούτιν

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε σε συνέντευξη Τύπου ότι η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα θα είναι «αναγνωριστική», με στόχο να πιέσει τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πηγαίνω να μιλήσω στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω: πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε ότι σε μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμμετάσχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οπως δήλωσε, αναμένει πως η συζήτηση της Παρασκευής θα είναι «εποικοδομητική», ενώ έκρινε πως είναι «άξιο σεβασμού» εκ μέρους του Ρώσου ομολόγου του το γεγονός ότι θα έρθει για αυτήν τη σύνοδο σε αμερικανικό έδαφος.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει λέγοντας απλώς «καλή τύχη» και σημείωσε πως μετά τη συνάντηση θα επικοινωνήσει με Ευρωπαίους ηγέτες. «Νομίζω ότι θα είναι καλή, αλλά μπορεί να είναι και κακή» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πριν από τη συνάντηση θα μιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες για τον συντονισμό των θέσεών τους.

Τόνισε ότι σκοπεύει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την επιστροφή ορισμένων εδαφών στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να υπάρξουν «ανταλλαγές εδαφών» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός είπε, επίσης, πως νιώθει «λίγο απογοητευμένος που ο Ζελένσκι λέει “πρέπει να έχω πράσινο φως από το Σύνταγμα” προκειμένου να παραχωρήσω εδάφη.