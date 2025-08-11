Τραμπ για Πούτιν: “Στα πρώτα δυο λεπτά θα ξέρω αν υπάρχει συμφωνία”

Μία “εποικοδομητική” συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ δίνοντας το στίγμα για όσα θα συμβούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Λίγες ημέρες απομένουν για την ιστορική συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε εκτενώς για αυτή κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο ηγέτες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, μακριά από τα χαρακώματα, αλλά με το μέλλον της Ουκρανίας να αιωρείται σαν άλυτο αίνιγμα, με ένα ερώτημα να επανέρχεται συνεχώς: θα γραφτεί εδώ η αρχή του τέλους ή ένα ακόμη κεφάλαιο αβεβαιότητας;

Μιλώντας εκτενώς για την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την οποία μπέρδεψε αρχικά με τη Ρωσία σε μία επική γκάφα που καταγράφηκε on camera, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε “πολύ τιμητικό” το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος έρχεται σε αμερικανικό έδαφος, αναμένοντας μία “εποικοδομητική συνάντηση” με τον ομόλογό του.

Δήλωσε ωστόσο “αναστατωμένος” από την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, που θα έβαζε τέλος στη σύρραξη.

Ο Τραμπ δήλωσε πως η συμφωνία θα περιλαμβάνει “ορισμένες ανταλλαγές εδαφών” αλλά και “ορισμένες αλλαγές στα εδάφη”, κάτι που γνωρίζει όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος “μέσω της Ρωσίας και μέσω συνομιλιών με όλους”.

Η “ανταλλαγή” αυτή, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα είναι “για το καλό της Ουκρανίας” – “καλά πράγματα, όχι κακά πράγματα”. Αν και, σε μια λιγότερο καθησυχαστική στιγμή, πρόσθεσε: “Επίσης, και κάποια κακά για τις δύο πλευρές”.

Σε ερώτηση αν ο Ζελένσκι προσκλήθηκε στη συνάντηση, ο Τραμπ απάντησε ότι “δεν ήταν μέρος της” αλλά “θα μπορούσε να έρθει αν ήθελε”, ενώ σχολίασε πως μία μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αν ο Πούτιν προτείνει μια “δίκαιη συμφωνία” την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε ότι θα τη μεταφέρει στους Ευρωπαίους ηγέτες, καλώντας πρώτο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά της συνάντησης, λέγοντας ότι θα διαπιστώσει από την αρχή την προθυμία του Ρώσου προέδρου να προχωρήσει προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

“Μάλλον στα πρώτα δύο λεπτά θα ξέρω αν μπορεί να γίνει συμφωνία ή όχι“, πρόσθεσε. Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς το γνωρίζει αυτό, η απάντησή του ήταν αποστομωτική: “Γιατί αυτό κάνω, κλείνω συμφωνίες“.

Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, στο τέλος της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, να… αποσυρθεί απλώς από την υπόθεση, την οποία χαρακτήρισε ξανά “ευθύνη του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν”.

“Μπορεί να φύγω και να πω ‘καλή τύχη’, κι εκεί να τελειώσει η ιστορία“, δήλωσε χαρακτηριστικά.