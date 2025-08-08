Πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες – Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Μαζικές εκκενώσεις διατάχθηκαν σε περιοχές βόρεια του Λος Άντζελες, καθώς η πυρκαγιά Canyon εξαπλώθηκε με ταχύτητα σε δύσβατο ορεινό έδαφος.

Χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την Πέμπτη, όταν πυρκαγιά σε ορεινή περιοχή βόρεια του Λος Άντζελες εξαπλώθηκε με ταχύτητα.

Η φωτιά, γνωστή ως Canyon Fire, ξεκίνησε περίπου στις 13:30 (τοπική ώρα) και μέσα σε πέντε ώρες είχε εξαπλωθεί σε περισσότερα από 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της κομητείας Βεντούρα. Ως το απόγευμα της Πέμπτης, οι Πυροσβέστες δεν κατάφεραν να την ελέγξουν και εξακολουθούσε να καίει προς ανατολική κατεύθυνση.

Η πυρκαγιά καίει νότια της λίμνης Πίρου, μιας τεχνητής δεξαμενής στον εθνικό δρυμό Los Padres, κοντά στη λίμνη Castaic, μια δημοφιλή περιοχή αναψυχής που είχε πληγεί από την πυρκαγιά Hughes τον Ιανουάριο. Εκείνη η φωτιά είχε κατακάψει περίπου 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα σε έξι ώρες και είχε οδηγήσει σε εκκενώσεις ή προειδοποιήσεις για 50.000 άτομα.

Χιλιάδες κάτοικοι υπό εντολή ή προειδοποίηση εκκένωσης

Στην κομητεία του Λος Άντζελες, περίπου 4.200 κάτοικοι και 1.400 κτήρια βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης, ενώ άλλοι 12.500 κάτοικοι βρίσκονται υπό προειδοποίηση εκκένωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βεντούρα, Άντριου Ντάουντ.

Οι ζώνες εκκένωσης στην κομητεία Βεντούρα είναι, όπως είπε, αραιοκατοικημένες, ενώ 56 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή αναψυχής της λίμνης Πίρου.

Πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες AP Photo Marcio Jose Sanchez

Ο Ντάουντ χαρακτήρισε την πυρκαγιά «εξαιρετικά δυναμική», αποδίδοντάς την σε υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή ατμόσφαιρα, δύσβατο ανάγλυφο και πλούσιο ξηρό καύσιμο. 250 πυροσβέστες επιχειρούν στο πεδίο, με συντονισμό από ελικόπτερα και εναέρια μέσα.

Η επόπτρια της κομητείας Λος Άντζελες, Κάθριν Μπάρτζερ, που εκπροσωπεί την πληγείσα περιφέρεια, κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

«Ο ακραίος καύσωνας και η χαμηλή υγρασία έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες όπου η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί με τρομακτική ταχύτητα», δήλωσε. «Αν σας πουν να φύγετε, φύγετε, χωρίς δεύτερη σκέψη».

Η νέα πυρκαγιά σημειώνεται καθώς η μεγάλη φωτιά Gifford στην Κεντρική Καλιφόρνια έχει ήδη γίνει η μεγαλύτερη του έτους στην Πολιτεία, απειλώντας εκατοντάδες κατοικίες στον ίδιο εθνικό δρυμό (Los Padres) και μαίνοντας εκτός ελέγχου.

Όπως γράφει το CNN, μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, η φωτιά είχε επεκταθεί σε περίπου 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα με 15% περιορισμό. Ξεκίνησε από τουλάχιστον τέσσερις μικρότερες πυρκαγιές την περασμένη Παρασκευή, κατά μήκος της Εθνικής Οδού 166, προκαλώντας διακοπές κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα ανατολικά της Σάντα Μαρία, μιας πόλης περίπου 110.000 κατοίκων. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί.

Ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει αυξημένος σε ολόκληρη την ενδοχώρα της Καλιφόρνιας μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς το κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή εντείνεται. Οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι για δασικές πυρκαγιές στην Πολιτεία.

«Στη Νότια Καλιφόρνια, η απειλή ενισχύεται από την επίμονη ξηρασία, τη μεγάλη ποσότητα ξερής βλάστησης και τη μείωση της υγρασίας από τις ακτές», ανέφερε χαρακτηριστικά η πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας.