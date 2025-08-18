Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί, εννέα τραυματίες

Περιστατικό με πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης κόστισε τη ζωή σε τρία άτομα.

Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, τα ξημερώματα της Κυριακής, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν άλλα εννέα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέχρι και τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ στο Taste of the City Lounge στην περιοχή Crown Heights, έπειτα από διαπληκτισμό λίγο πριν τις 3:30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Σε συνέντευξη Τύπου, η επικεφαλής της Αστυνομίας, Τζέσικα Τις, χαρακτήρισε τις δολοφονίες «τραγική και ανούσια πράξη βίας».

Πρόκειται για το δεύτερο μαζικό περιστατικό με πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη μέσα σε λίγες εβδομάδες, σε μια χρονιά που, κατά τα άλλα, παρουσιάζει μείωση στη χρήση όπλων. Στις 29 Ιουλίου, ένας άνδρας εισέβαλε με τουφέκι σε κτίριο γραφείων στο Μανχάταν, τραυματίζοντας ένα άτομο και σκοτώνοντας τέσσερα ακόμη, ανάμεσά τους και έναν αστυνομικό της Νέας Υόρκης.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, σχολίασε ότι και τα δύο περιστατικά υπογραμμίζουν «γιατί δίνουμε αυτή τη μάχη για να βγάλουμε τα όπλα από τους δρόμους μας».

«Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες και δεν θέλουμε να εξελιχθεί σε μια “κανονικότητα” βίας στην πόλη μας» δήλωσε ο Άνταμς.

Σύμφωνα με την Τις, οι τραυματίες της Κυριακής νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Τα θύματα είναι ηλικίας από 19 έως 61 ετών. Ένας 19χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στον τόπο του εγκλήματος, ενώ δύο ακόμη άνδρες, 35 και 27 ετών, κατέληξαν αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.