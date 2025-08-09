Πυροβολισμοί στην Times Square – Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την αστυνομία, μετατρέποντας μια πολυσύχναστη περιοχή του Midtown Manhattan σε τόπο εγκλήματος.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Τάιμς Σκουέρ (Times Square) της Νέας Υόρκης, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Πρόκειται για μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με το AP που επικαλείται αστυνομικές πηγές, προσθέτοντας ότι -μέχρι στιγμής- δεν έχει γίνει απαγγελία κατηγοριών.

Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες, σύμφωνα με την NYPD.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης ή τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.