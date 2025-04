Ποινή φυλάκισης σε Ιρανούς σκηνοθέτες γιατί εμφάνισαν γυναίκες χωρίς μαντίλα

Ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε τους σκηνοθέτες της ταινίας My Favourite Cake σε ποινή φυλάκισης με αναστολή λόγω της ταινίας τους που εξόργισε τις αρχές.

Ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε δύο σκηνοθέτες σε αναστολή φυλάκισης για την ταινία τους, η οποία εξόργισε τις αρχές στη χώρα τους, αλλά απέσπασε θετικά σχόλια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπως ανέφεραν οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων.

Η Maryam Moghaddam και ο Behtash Sanaeeha καταδικάστηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από επαναστατικό δικαστήριο για την ταινία My Favourite Cake, σύμφωνα με δηλώσεις της Human Rights Activist News Agency (HRANA) και του νομικού παρατηρητηρίου Dadban.

Η ταινία, η οποία διαγωνίστηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου το 2024 και κέρδισε βραβεία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, παρουσιάζει το ρομαντικό ξύπνημα μιας γυναίκας στην Τεχεράνη, η οποία εμφανίζεται χωρίς την υποχρεωτική μαντίλα.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, οι σκηνοθέτες καταδικάστηκαν σε 14 μήνες φυλάκισης με αναστολή για πέντε χρόνια και πρόστιμο για κατηγορίες “διάδοσης ψευδών ειδήσεων με σκοπό τη διατάραξη της κοινής γνώμης”, ανέφερε το Dadban. Επιπλέον, τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, επίσης με αναστολή για πέντε χρόνια, και η κατάσχεση όλου του εξοπλισμού για τη συμμετοχή στην παραγωγή “ανήθικου περιεχομένου”. Επίσης, τους επιβλήθηκε άλλο πρόστιμο για την κατηγορία “προβολής ταινίας χωρίς άδεια προβολής”.

Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, σχολίασε την απόφαση, αναφέροντας: “Οι καλλιτέχνες στο Ιράν υφίστανται σοβαρές δυσκολίες, όπως αυξανόμενη λογοκρισία, αυθαίρετες συλλήψεις και την συνεχιζόμενη απειλή νομικών συνεπειών για την έκφραση της διαφωνίας μέσω της δουλειάς τους.”

Πριν την καταδίκη τους, τους είχε απαγορευτεί να εγκαταλείψουν το Ιράν για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ του Βερολίνου και να προωθήσουν την ταινία στην Ευρώπη. “Θέλαμε να πούμε την ιστορία της πραγματικότητας της ζωής μας, που αφορά τα απαγορευμένα πράγματα, όπως το τραγούδι, ο χορός, το να μην φοράς μαντίλα στο σπίτι, πράγματα που κανείς δεν κάνει στο σπίτι,” είχε δηλώσει η Moghaddam νωρίτερα φέτος.

Η είδηση της απόφασης ήρθε καθώς το φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε ότι η νέα ταινία του Jafar Panahi, άλλου κορυφαίου σκηνοθέτη που έχει απαγορευτεί να φύγει από το Ιράν, θα προβληθεί στην έκδοση του 2025. Μια άλλη πρόσφατη ιρανική ταινία, The Seed of the Sacred Fig του Mohammad Rasoulof, που αναφέρεται ρητά στο κίνημα διαμαρτυρίας του 2022-23, είχε ως αποτέλεσμα οι σκηνοθέτες και πολλοί από τους ηθοποιούς της να φύγουν από τη χώρα, ενώ όσοι παρέμειναν αντιμετωπίζουν διώξεις και δεν μπορούν να φύγουν.