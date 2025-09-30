Πολεμική ομιλία Χέγκσεθ σε στρατιωτικούς: Οι “ανδρικές προδιαγραφές” και το… “τέλος οι παχύσαρκοι”

Σε μια φανατισμένη ομιλία ενώπιον στρατιωτικών αξιωματούχων, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας περιέγραψε το “όραμα” της κυβέρνησης Τραμπ για το πώς πρέπει να είναι ο στρατός.

Ομιλίες ενώπιον εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων από όλο τον κόσμο, πραγματοποιούν αυτή την ώρα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ασυνήθιστη, αιφνιδιαστική εκδήλωση που προκάλεσε αναταραχή μεταξύ των στρατιωτικών αξιωματούχων.

Μπροστά σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο το πρωί της Τρίτης (30/09), ο Χέγκσεθ προχώρησε σε μια επιθετική, γεμάτη μίσος ομιλία, λέγοντας ότι το υπουργείο Άμυνας δεν μπορεί «να περάσει άλλη μια μέρα χωρίς να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα στο εσωτερικό», αναφερόμενος σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτικά ορθό και τοξικό ιδεολογικό σκουπίδι».

«Χωρίς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στις δικές μας διοικήσεις και στους δικούς μας σχηματισμούς», συνέχισε ο Αμερικανός υπουργός. «Αυτή η διοίκηση έχει κάνει πολλά από την πρώτη μέρα για να απομακρύνει την κοινωνική δικαιοσύνη, την πολιτική ορθότητα και τα τοξικά ιδεολογικά σκουπίδια που είχαν μολύνει το υπουργείο μας, για να ξεριζώσει την πολιτική, να τερματίσει τους μήνες ταυτότητας, τα γραφεία DEI, τους τύπους με φορέματα. Όχι πια λατρεία της κλιματικής αλλαγής, όχι πια διαίρεση, απόσπαση της προσοχής ή ψευδαισθήσεις σχετικά με το φύλο. Όχι πια συντρίμμια». «Όπως έχω πει και θα ξαναπώ, τελειώσαμε με αυτές τις βλακείες», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Andrew Harnik/Pool via AP

Ο αμερικανικός στρατός θα απαιτεί από όσους ασκούν καθήκοντα μάχης να πληρούν «αυτή την υψηλότερη ανδρική προδιαγραφή μόνο», είπε στη συνέχεια, λέγοντας ότι κάθε μέλος των ενόπλων δυνάμεων που ασκεί καθήκοντα μάχης στον στρατό πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία άνω του 70% στην «ανδρική προδιαγραφή» της δοκιμασίας φυσικής κατάστασης της υπηρεσίας του.

«Δεν θέλω ο γιος μου να υπηρετεί μαζί με στρατιώτες που δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ή σε μονάδα μάχης με γυναίκες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ίδια πρότυπα φυσικής κατάστασης των ανδρών, ή στρατιώτες που δεν είναι πλήρως ικανοί να χειριστούν τα όπλα, τις πλατφόρμες ή τα καθήκοντά τους, ή υπό την ηγεσία ενός αρχηγού που ήταν ο πρώτος αλλά όχι ο καλύτερος. Τα πρότυπα πρέπει να είναι ομοιόμορφα, ουδέτερα ως προς το φύλο και υψηλά», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, είπε ότι δεν θέλει πλέον να βλέπει «χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους» ή υπέρβαρους στρατιώτες σε μάχιμες μονάδες, καθώς τόνισε την ανάγκη να τηρούνται αυστηρά πρότυπα φυσικής κατάστασης για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου να ηγούνται διοικήσεων σε όλη τη χώρα, σε όλο τον κόσμο, είναι κακή εικόνα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως προχωρά σε αναθεώρηση του προγράμματος Ίσων Ευκαιριών του Πενταγώνου και του γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή – το οποίο ήταν εκείνο που εξέτασε την υπόθεση με το Signal όπου εμπλέκεται ο ίδιος, για τη συζήτηση ευαίσθητων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Αναθεωρούμε τη διαδικασία του γενικού επιθεωρητή – ο γενικός επιθεωρητής έχει μετατραπεί σε όπλο, δίνοντας τον έλεγχο σε καταγγέλλοντες, ιδεολόγους και άτομα με χαμηλή απόδοση» συμπλήρωσε. Είπε επίσης ότι το Υπουργείο Άμυνας κάνει το ίδιο με τις ίσες ευκαιρίες, ένα πρόγραμμα που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για καταγγελίες για θέματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση και η διάκριση με βάση τη φυλή, τη θρησκεία και το φύλο.

Andrew Harnik/Pool via AP

«Όχι πια επιπόλαιες καταγγελίες, όχι πια ανώνυμες καταγγελίες, όχι πια επαναλαμβανόμενοι καταγγέλλοντες, όχι πια δυσφήμιση της φήμης, όχι πια ατελείωτη αναμονή, όχι πια νομική αβεβαιότητα, όχι πια παρεκκλίσεις στην καριέρα, όχι πια περπάτημα σε τεντωμένο σκοινί», δήλωσε ο Χέγκσεθ σχετικά με την αναθεώρηση του προγράμματος EO. «Φυσικά, το να είσαι ρατσιστής είναι παράνομο από το 1948. Το ίδιο ισχύει και για τη σεξουαλική παρενόχληση. Και τα δύο είναι λάθος και παράνομα», είπε μεταξύ άλλων.

Το Υπουργείο Άμυνας ξεκινά «πλήρη επανεξέταση» του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται όροι όπως εκφοβισμός, καψόνια και τοξική ηγεσία στο πλαίσιο των προσπαθειών λογοδοσίας, δήλωσε στη συνέχεια, υποστηρίζοντας πως οι όροι αυτοί έχουν «μετατραπεί σε όπλα» για να υπονομεύσουν αποτελεσματικούς στρατιωτικούς διοικητές.

«Ο ορισμός του «τοξικού» έχει ανατραπεί και το διορθώνουμε. Γι’ αυτό σήμερα, κατόπιν οδηγιών μου, προβαίνουμε σε πλήρη αναθεώρηση των ορισμών του υπουργείου για τη λεγόμενη τοξική ηγεσία, τον εκφοβισμό και την κακομεταχείριση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ηγέτες να επιβάλλουν πρότυπα χωρίς φόβο αντιποίνων ή αμφισβητήσεων», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

AP Photo/Evan Vucci

«Φυσικά δεν μπορείτε να κάνετε κακόβουλο εκφοβισμό και καψόνια – μιλάμε για λέξεις όπως εκφοβισμός, καψόνια και τοξικός, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως όπλα και έχουν διαστρεβλωθεί μέσα στις μονάδες μας, υπονομεύοντας τους διοικητές και τους [υπαξιωματικούς]. Όχι πια», είπε. «Το να θέτετε και να διατηρείτε υψηλά πρότυπα είναι αυτό που κάνετε όλοι σας, και αν αυτό με κάνει τοξικό, τότε ας είναι».

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε αργότερα ότι οι εκπαιδευτές μπορούν να «αγγίζουν τους νεοσύλλεκτους» και να χρησιμοποιούν άλλες «δοκιμασμένες και αληθινές μεθόδους» για να τους παρακινήσουν.