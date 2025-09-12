Πόλεμος στην Ουκρανία: Αιφνιδιαστική επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στο Κίεβο

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε απροειδοποίητη επίσκεψη στο Κίεβο, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο στη Βρετανία.

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα πραγματοποίησε ο πρίγκιπας Χάρι, δούκας του Σάσεξ, σύμφωνα με την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της χώρας.

Το ταξίδι του την Παρασκευή (12/9) ακολούθησε τη σύντομη επίσκεψή του στη Βρετανία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όπου είχε την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ΄, έπειτα από 19 μήνες.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Guardian, που συνόδευσε τον Χάρι στο ταξίδι, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση της ουκρανικής κυβέρνησης. Ο πρίγκιπας έφτασε στο Κίεβο με τρένο μαζί με στελέχη του Ιδρύματος Invictus Games, και αναμένεται να παρουσιάσει νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της αποκατάστασης των τραυματισμένων Ουκρανών.

Ο Χάρι υπηρέτησε σχεδόν μία δεκαετία στον στρατό και, όπως πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, στηρίζει πλήθος φιλανθρωπικών δράσεων – πολλές εκ των οποίων αφορούν βετεράνους. Το 2014 ίδρυσε τους Invictus Games, έναν διεθνή αθλητικό θεσμό για τραυματίες στρατιώτες, ενώ έχει επισκεφθεί και σε άλλες χώρες τραυματίες βετεράνους, όπως στη Νιγηρία πέρσι.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Χάρι επισκέπτεται την Ουκρανία. Τον περασμένο Απρίλιο έκανε επίσης μια απροειδοποίητη επίσκεψη στη Λβιβ για να συναντήσει θύματα του πολέμου.

Την Τετάρτη, κατά την παρουσία του στη Βρετανία, το γραφείο του ανακοίνωσε ότι το Ίδρυμά του θα δωρίσει 500.000 δολάρια για τη στήριξη παιδιών από τη Γάζα και την Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη στήριξή της στην Ουκρανία. Η δούκισσα του Εδιμβούργου, Σοφί, ταξίδεψε πέρσι στη χώρα για να συναντήσει επιζώσες σεξουαλικής βίας εξ αιτίας του πολέμου, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε επισκεφθεί το 2023 τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας για να δει Βρετανούς και Πολωνούς στρατιώτες.

Πιο πρόσφατα, τον Μάρτιο, μετά τη δύσκολη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι έγινε θερμά δεκτός στο Λονδίνο σε σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή πολλών δυτικών ηγετών. Σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ του παραχώρησε ακρόαση μίας ώρας, λίγες ημέρες αφότου είχε καλέσει τον Τραμπ για δεύτερη κρατική επίσκεψη.