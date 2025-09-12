Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

H Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τις κυρώσεις κατά 2.500 Ρώσων και ρωσικών οργανισμών, περιλαμβανομένων προσώπων όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λόγω της συμμετοχής τους στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα, Παρασκευή (12/9) την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά εκατοντάδων προσώπων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της Ρωσίας που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πολεμικό εγχείρημα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.

Προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.