Πόλεμος στην Ουκρανία: Σήμερα η βιντεοδιάσκεψη της “Συμμαχίας των Προθύμων”

Μερικές ώρες μετά τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και λίγο πριν τη συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Ζελένσκι.

Οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.