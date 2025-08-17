Πόλεμος στην Ουκρανία: Σήμερα η βιντεοδιάσκεψη της “Συμμαχίας των Προθύμων”Διαβάζεται σε 1'
Μερικές ώρες μετά τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και λίγο πριν τη συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Ζελένσκι.
- 17 Αυγούστου 2025 12:39
Οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.
Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.