Πόλη στην Ιαπωνία προτείνει όριο δύο ωρών τη μέρα για τη χρήση κινητών

Νέα πρόταση για τον περιορισμό χρήσης των κινητών τηλεφώνων εξετάζουν οι αρχές της πόλης Τόιοακε στην Ιαπωνία.

Η πόλη Τόιοακε στην κεντρική Ιαπωνία εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει όρια στη χρήση των smartphones, με στόχο τη βελτίωση της υγείας των πολιτών της.

Συγκεκριμένα, οι τοπικές αρχές της περιφέρειας Άιτσι, προτίθενται “να εγκρίνουν κανονισμό που θα συστήνει στους κατοίκους να περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε δύο ώρες ημερησίως, εκτός σχολείου και εργασίας”. Το μέτρο ενδέχεται να βρει θετική ανταπόκριση από γονείς που αναζητούν τρόπους να μειώσουν τον χρόνο οθόνης των παιδιών τους, αν και δεν θα συνοδεύεται από επίσημες κυρώσεις για όσους δεν το τηρήσουν.

Αν και το αρχικό κείμενο της πρότασης κάνει λόγο για εφαρμογή σε “όλους τους κατοίκους”, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του δήμου, “στόχος είναι η διάταξη να αποτελέσει αφορμή για να αναλογιστούν οι πολίτες πώς χρησιμοποιούν τα smartphones τους”.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μαθητές δημοτικού προτρέπονται να αποφεύγουν τη χρήση κινητού μετά τις 9 το βράδυ, ενώ για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου η αντίστοιχη σύσταση αφορά τις 10 μ.μ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθόνης, ειδικά για μαθητές με φορτωμένα σχολικά και εξωσχολικά προγράμματα που ήδη επηρεάζουν τον ύπνο και την ευεξία τους

Οι επιστημονικές μελέτες έχουν επανειλημμένα δείξει ότι η υπερβολική χρήση οθόνης συνδέεται με αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την ευεξία, ιδίως όσον αφορά στον ύπνο, όπως αναφέρει το Τom’s Hardware.

Σημειώνεται πως η πρόταση πρόκειται να κατατεθεί στο τοπικό συμβούλιο έως την 1η Οκτωβρίου 2025 και, αν εγκριθεί, θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.