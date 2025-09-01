Politico: Η Λεπέν ψάχνει “παραθυράκι” στην πολιτική κρίση της Γαλλίας

Η Μαριν Λεπέν αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην πολιτική κρίση της Γαλλίας, ζητώντας πρόωρες εκλογές και την παραίτηση του Μπεϊρού.

Αν ο Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπεϊρού πίστευε ότι η Μαρίν Λεπέν, η ηγέτης της ακροδεξιάς και πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, θα απέφευγε να ρίξει την κυβέρνηση της Γαλλίας λόγω της απαγόρευσης της υποψηφιότητάς της, έκανε μεγάλο λάθος.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το Politico σε ανάλυσή του για το πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας, που βρίσκεται εν βρασμό.

Αντιθέτως, η Λεπέν και το κόμμα της, που ηγείται των δημοσκοπήσεων στη Γαλλία, φαίνεται ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή του Μπεϊρού με την ψήφο δυσπιστίας που προγραμματίζεται για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν την εντεινόμενη πολιτική κρίση για να απαιτήσουν πρόωρες εκλογές και την παραίτηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η κυβέρνηση Μπεϊρού και ο Μακρόν είχαν ποντάρει στην υποθετική σιωπή της Λεπέν, καθώς η ίδια είναι αποκλεισμένη από τις εκλογές λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση, ενώ η έφεση εκδικάζεται το επόμενο έτος.

Υπολόγιζαν ότι η Λεπέν δεν θα ήθελε να προκαλέσει εκλογές και να θέσει σε κίνδυνο την έδρα της στην Εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, η ίδια αντέδρασε άμεσα, διαβεβαιώνοντας ότι θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις της για να ανατρέψει τον Μπεϊρού και κατηγόρησε τη μακροχρόνια πολιτική του Μακρόν για την απειλή επιβίωσης της Γαλλίας.

Στην καρδιά της κρίσης: Εκλογές ή πολιτική αστάθεια;

Η Λεπέν και το Εθνικό Συναγερμό επιμένουν στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων εκλογών, επικαλούμενοι την αποτυχία των κεντροδεξιών και κεντροαριστερών ηγετών να αντιμετωπίσουν την πολιτική κρίση, που προκλήθηκε από την αιφνιδιαστική προκήρυξη πρόωρων εκλογών πέρυσι.

Η κοινή γνώμη φαίνεται να στηρίζει αυτή την προσέγγιση, με το 63% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση να τάσσεται υπέρ νέων εκλογών, ενώ το ποσοστό φτάνει το 86% στους ψηφοφόρους του Εθνικού Συναγερμού.

Η Λεπέν, αν και δεν μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές λόγω της νομικής της κατάστασης, αναζητά νομικούς τρόπους για να μπορέσει να συμμετάσχει σε νέες εκλογές, ακόμη και αν αυτές αφορούν την διάλυση της Βουλής.

Αν και κάποιοι πιστεύουν ότι η Λεπέν αποδέχεται ότι δεν θα είναι υποψήφια για την προεδρία σύντομα, άλλοι μιλούν για την πιθανότητα να διοριστεί Πρωθυπουργός εάν το κόμμα της κερδίσει τις εκλογές.

Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συναγερμού, Λορέντ Ζακομπέλι, αρνείται τις φήμες αυτές και υποστηρίζει ότι η Λεπέν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον αγώνα και ότι συνεχίζει να εξετάζει κάθε νομική δυνατότητα για να είναι ξανά υποψήφια.

Η πολιτική του Μπεϊρού είναι εγκλωβισμένη, και με τη Λεπέν να αναδεικνύεται σε σημαντική δύναμη, το μέλλον της Γαλλίας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.