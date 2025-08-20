Politico: Η Ρωσία θέλει να έχει δικαίωμα βέτο στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμετακίνητη στις “κόκκινες γραμμές” της η Μόσχα για το ποιες θεωρούνται αποδεκτές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Οι δηλώσεις Λαβρόγ που το αποδεικνύουν.

Η Μόσχα δεν αλλάζει τη στάση της σχετικά με το ποιες θεωρεί αποδεκτές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, την Τετάρτη (20/08).

Συγκεκριμένα, ο Λαβρόφ ανέφερε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει συνομιλίες σε οποιοδήποτε σχήμα και να αναβαθμίσει το επίπεδο των αντιπροσωπειών στις διαπραγματεύσεις. Αλλά επανέλαβε την θέση της Μόσχας, ότι οποιαδήποτε συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι η αποκορύφωση αυτών των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να προετοιμασθούν προσεκτικά.

O ίδιος είπε, επίσης, ότι οι προσπάθειες να επιλυθούν θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την Ουκρανία χωρίς την συμμετοχή της Μόσχας είναι ένας “δρόμος προς το πουθενά”.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έκανε τις δηλώσεις αυτές δύο μέρες μετά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και του Ευρωπαίους ηγέτες στην οποία συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου.

“Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το γεγονός ότι τώρα προτάθηκε να επιλυθούν ζητήματα ασφαλείας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει”, δήλωσε ο Λαβρόφ.

“Η Μόσχα δεν θα συμφωνήσει με συλλογικές εγγυήσεις ασφάλειας, τι οποίες διαπραγματεύτηκαν χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας” ανέφερε, προσθέτοντας πως η Ρωσία θα αποδεχτεί μόνο ένα σχήμα στο οποίο οι εγγυήσεις θα παρέχονται “σε ισότιμη βάση” με τη συμμετοχή δυνάμεων όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Η συμμετοχή του Πεκίνου και της Μόσχας στη διαμόρφωση των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία είναι αδιανόητη για τους δυτικούς συμμάχους, ακόμα και καθώς προσπαθούν να καταρτίσουν σχέδιο για την προστασία της Ουκρανίας μετά την εφαρμογή οποιασδήποτε εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Όπως επισημαίνει το Politico, σε ανάλυσή του, τα σχόλια του Λαβρόφ αποδυναμώνουν τις ελπίδες ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Επίσης, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, οι δηλώσεις του Λαβρόφ υποδεικνύουν περαιτέρω ότι το Κρεμλίνο δεν έχει μετριάσει τις μέγιστες θέσεις του σχετικά με την Ουκρανία: να γίνει μια ουδέτερη χώρα με περιορισμένο στρατό και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ, αφού η Ρωσία ολοκληρώσει τις ενέργειές της.

Σε ένα ακόμη παράδειγμα της αδιάλλακτης στάσης του Κρεμλίνου για την ολοκλήρωση της πλήρους κλίμακας εισβολής του που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, η συζήτηση για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένει μακρινό ενδεχόμενο, σύμφωνα με τα σχόλια του Λαβρόφ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Την Τετάρτη, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε ξανά σε μια πρόταση που έγινε κατά τις ειρηνικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 2022, η οποία προέβλεπε μια συμμαχία εγγυητριών χωρών, παρόμοια με το ΝΑΤΟ, που θα παρείχαν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. Αυτή η ιδέα απορρίφθηκε από τη Δύση, επειδή η Μόσχα απαίτησε μια ρήτρα ομοφωνίας που θα έπρεπε να εγκριθεί από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, προτού ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις.

“Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση – και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες – καταλαβαίνουν τέλεια ότι η συζήτηση για το θέμα της ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι ουτοπία, ένας δρόμος που οδηγεί πουθενά”, δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Πούτιν επιτέθηκε, επίσης, στην ανώτερη διπλωμάτη της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, που είναι σφοδρή υποστηρίκτρια της σκληρής γραμμής κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι οι δηλώσεις της αποτελούν “υποβάθμιση των μεθόδων εξωτερικής πολιτικής”.

Ο Τραμπ, ο οποίος διαφήμισε τις πρόσφατες συναντήσεις του με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως επιτυχία, είπε στους Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία θα έχει προστασία “όπως το Άρθρο 5” του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες – υποσχόμενος αργότερα ότι δεν θα υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τελικά, δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν είναι ειλικρινής για μια συμφωνία ειρήνης – και οι δηλώσεις του Λαβρόφ ενισχύουν αυτή τη θεωρία.