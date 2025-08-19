Τραμπ: “Μιλάνε για το Ντονμπάς, αλλά είναι κατά 79% ελεγχόμενο από τη Ρωσία”

Ο Τραμπ αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να παρέχουν στήριξη από αέρος

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδιά του σχετικά με μια ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη (19/08), την επομένη της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ελπίζει ο Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ότι είναι πιθανό ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», είπε ο Τραμπ στην εκπομπή Fox and Friends του Fox News.

«Θα μάθουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν θα βρεθεί σε μια «δύσκολη κατάσταση» αν ισχύει αυτό.

“Κάπως το κανονίζω με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι”

«Κάπως το κανονίζω με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις, εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά», είπε επίσης ο Τραμπ.

«Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα δούμε τι θα γίνει εκεί, και αν αυτό προχωρήσει, αν λειτουργήσει, τότε θα πάω στη τριμερή και θα το κλείσω», πρόσθεσε σύμφωνα με το CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι, κατά τη γνώμη του, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι «τα πηγαίνουν λίγο καλύτερα απ’ ό,τι νόμιζε».

«Νομίζω ότι το γεγονός πως ίσως τα πηγαίνουν λίγο καλύτερα απ’ ό,τι πίστευα, διαφορετικά δεν θα κανόνιζα τη συνάντηση των δύο. Θα κανόνιζα απευθείας την τριμερή, αλλά νομίζω ότι τα καταφέρνουν λίγο καλύτερα. Υπήρχε τεράστια καχυποψία και κακό κλίμα», είπε ο πρόεδρος.

Σε άλλο σημείο, δήλωσε τώρα ότι υπάρχει μια «ζεστασιά» ανάμεσα σε εκείνον και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έγινε αισθητή κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους στο Άνκορατζ της Αλάσκας την περασμένη Παρασκευή.

«Το είδατε όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο του, κατέβηκα κι εγώ από το δικό μου, υπάρχει μια ζεστασιά εκεί που δεν μπορείς, ξέρετε, υπάρχει ένα καλό συναίσθημα… και είναι κάτι θετικό, όχι αρνητικό», είπε ο πρόεδρος.

Τραμπ: Θα ήταν έλλειψη σεβασμού προς τον Πούτιν αν μιλούσα μπροστά στους Ευρωπαίους

Όταν ρωτήθηκε για το τηλεφώνημα που είχε χθες με τον Πούτιν, το οποίο έγινε την ώρα που επτά Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι δεν μίλησε με τον Ρώσο ηγέτη μπροστά στους άλλους παγκόσμιους ηγέτες, γιατί θεώρησε ότι αυτό «θα ήταν έλλειψη σεβασμού» προς τον Πούτιν.

«Δεν το έκανα μπροστά τους, σκέφτηκα ότι θα ήταν έλλειψη σεβασμού προς τον Πρόεδρο Πούτιν, ξέρετε δεν θα το έκανα αυτό, γιατί δεν είχαν και τις θερμότερες σχέσεις και στην πραγματικότητα ο Πρόεδρος Πούτιν δεν θα μιλούσε με ανθρώπους από την Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό ήταν μέρος του προβλήματος», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι επιθυμεί περισσότερο τον άμεσο τερματισμό του πολέμου από κάποιους Ευρωπαίους

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν την ίδια αίσθηση επείγοντος με εκείνον όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Απαντώντας σε ερώτηση του Fox News σχετικά με τα σχέδιά του να οργανώσει μια διμερή συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο πρότεινε να συναντηθούν ξανά «σε έναν ή δύο μήνες». Δεν αποκάλυψε σε ποιον αναφερόταν.

Ο Τραμπ είπε ότι αντέδρασε υποστηρίζοντας πως μέχρι τότε θα είχαν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι και ότι έπρεπε να ξεκινήσουν τον σχεδιασμό «απόψε».

«Ένας από τους κυρίους, που είναι σπουδαίος άνθρωπος, ελπίζω να μην τον προσέβαλα, είπε: “Λοιπόν, ας συναντηθούμε σε έναν ή δύο μήνες και θα δούμε”», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας προφανώς μια συνομιλία με έναν Ευρωπαίο ηγέτη.

«Κι εγώ του είπα: “Έναν ή δύο μήνες; Θα έχετε άλλους 40.000 νεκρούς σε έναν ή δύο μήνες. Πρέπει να το κάνετε απόψε”», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και πράγματι, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθώ να κανονίσω μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του εξέφρασαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών συναντήσεων τις ανησυχίες τους σχετικά με το αν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία θα συνεχιστούν και μετά την προεδρία του.

«Το έκαναν. Το συζητήσαμε. Ναι – είναι όπως είναι. Μπορώ να πω το ίδιο και για αυτούς», πρόσθεσε ο Τραμπ στη συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ακόμη κι αν η Ουκρανία και η Ρωσία καταλήξουν σε συμφωνία, το μέλλον της σύγκρουσης και οι προσπάθειες αποτροπής του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν από το να διεκδικήσει επιπλέον εδάφη θα εξαρτηθούν από το ποιος θα βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε πώς θα μπορούσαν να είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και απάντησε ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεταξύ εκείνων που «θέλουν να έχουν» στρατεύματα στο έδαφος, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα».

Απέκλεισε τα αμερικανικά στρατεύματα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδρομής από αέρος

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στο έδαφος στο πλαίσιο μιας εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

«Έχετε τη διαβεβαίωσή μου και είμαι ο πρόεδρος», είπε ο Τραμπ σύμφωνα με το BBC. «Απλώς προσπαθώ να σταματήσω να σκοτώνονται άνθρωποι».

Παράλληλα, είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να συνδράμουν τους συμμάχους της Ουκρανίας στην αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων. «Όταν μιλάμε για ασφάλεια, [οι Ευρωπαίοι] είναι διατεθειμένοι να βάλουν κόσμο στο έδαφος», είπε ο Τραμπ.

«Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε με πράγματα, ειδικά, πιθανόν μιλώντας για την αεροπορία, γιατί κανείς δεν έχει αυτά που έχουμε εμείς», πρόσθεσε. «Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα».

Τι είπε για τις ανταλλαγές εδαφών και το Ντονμπάς

Ο Τραμπ ρωτήθηκε στη συνέχεια αν συζήτησε με τους παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, πιθανά σχέδια «ανταλλαγής εδαφών» στον Λευκό Οίκο χθες.

«Η Ουκρανία θα πάρει τη ζωή της πίσω», λέει. «Θα αποκτήσει πολλά εδάφη».

«Αλλά ήταν πόλεμος», συνεχίζει και προσθέτει, «η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη… αρέσει ή όχι στους ανθρώπους».

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να ρίχνει την ευθύνη για την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία στην Ουκρανία, λέγοντας «δεν αντιμετωπίζεις μια χώρα που είναι 10 φορές μεγαλύτερη από εσένα».

«Δεν είναι ένας πόλεμος που έπρεπε να είχε ξεκινήσει. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν παίρνεις, δεν αντιμετωπίζεις μια χώρα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εσένα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην περιοχή του Ντονμπάς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αν και δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες δημόσια για τις τελευταίες απαιτήσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τα εδάφη, λέγοντας ότι αυτές οι συζητήσεις αφορούν τον Ρώσο ηγέτη και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τώρα μιλάνε για το Ντονμπάς, αλλά το Ντονμπάς αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι 79% κατεχόμενο και ελεγχόμενο από τη Ρωσία. Οπότε καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό», πρόσθεσε ο πρόεδρος.