Πολωνία: Μυστήριο με πτώση drone κοντά σε χωριό στα ανατολικά

Ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο, που πιθανότατα ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έπεσε κοντά στο χωριό Μαϊντάν-Ζίλετς της ανατολικής Πολωνίας.

Ένα αντικείμενο, πιθανότατα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά λαθραίων, έπεσε σε ένα χωριό στην ανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το αντικείμενο δεν μοιάζει με drone στρατιωτικού τύπου και αναμένονται διευκρινίσεις από την πολωνική αστυνομία για το συμβάν.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας επιβεβαίωσε πάντως ότι το αντικείμενο έπεσε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα σπίτια του χωριού Μαϊντάν-Ζίλετς, στην περιφέρεια του Λούμπλιν. Κανείς δεν τραυματίστηκε.