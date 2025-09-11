Πολωνία: Περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία – Συνεδριάζει εκτάκτως το ΣΑ του ΟΗΕ

Nα εισάγει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία αποφάσισε η Πολωνία

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να συζητήσει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, έπειτα από αίτημα της Πολωνίας, δήλωσε σήμερα το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία αποφάσισε να εισάγει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ύστερα από αίτημα της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων….θα εφαρμοστούν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα της Πολωνίας υπό τη μορφή απαγορευμένης ζώνης EP R129», ανέφερε η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PAZP) σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες.

Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στη 01.00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι περιορισμοί «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια», ανέφερε η PAZP.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευθεί, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, για τα πολιτικά αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρωτοφανούς νυχτερινής επιχείρησης κατά την οποία η Πολωνία, με τη στήριξη συμμάχων από το ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που παραβίασαν χθες τον εναέριο χώρο της, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.