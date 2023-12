Pornhub: Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις του 2023 μάς πάνε απευθείας στην “Golden Age”

Το Pornhub, η δημοφιλέστερη πλατφόρμα με ερωτικές ταινίες, αποκάλυψε τις κορυφαίες αναζητήσεις του 2023. Ο λαός που βλέπει πιο συχνά πορνό και η νέα “βασίλισσα” των ΧΧΧ ταινιών.

Τις κορυφαίες αναζητήσεις του 2023 παρουσίασε το Pornhub,η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα πορνογραφικού υλικού, δίνοντας στη δημοσιότητα τις λίστες του με τις αναζητήσεις των επισκεπτών για τη χρονιά που κλείνει. Πρόκειται για τη 10η κατά σειρά ετήσια αναφορά του site που καταγράφει τις παγκόσμιες τάσεις και τα νέα στοιχεία προκαλούν έκπληξη.

Στην κορυφή των φετινών τάσεων βρέθηκε το “mature porn” και όπως φάνηκε πολλοί χρήστες ήταν εκείνοι που αναζήτησαν στο διαδίκτυο για περιεχόμενο με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2023, η κατηγορία MILF κέρδισε +1 θέση και έγινε η 5η πιο δημοφιλής κατηγορία παγκοσμίως με την κατηφορία “Mature (ώριμος)” να γίνεται πλέον η 7η πιο δημοφιλής παγκοσμίως, αυξάνοντας τη δημοτικότητά της κατά +69%. Και όχι, αυτός ο αριθμός δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Το Mature είναι πλέον η 2η πιο δημοφιλής κατηγορία στους άνδρες και η 5η στις γυναίκες.

Οι αναζητήσεις με τη λέξη “granny” αυξήθηκαν κατά 132%, ενώ η λέξη “GILF” (Grandma I’d Like to F@@@) αυξήθηκε σημαντικά κατά 168% σε σύγκριση με τους αριθμούς του 2022. Επίσης, οι αναζητήσεις “DILF” (Dad I’d Like to F@@@) αυξήθηκαν κατά +71% το 2023 και οι αναζητήσεις “daddy” κατά +27%.

Τεράστια αύξηση στις αναζητήσεις σημείωσε και το περιεχόμενο που σχετίζεται με το μέγεθος, καθώς οι όροι “big”, “bigger” και “biggest” αυξήθηκαν συνολικά κατά 177% παγκοσμίως, ενώ οι αναζητήσεις που περιέχουν τον όρο “huge” αυξήθηκαν κατά 67%. Συν τοις άλλοις, ο όρος “massive” αυξήθηκε κατά ένα εντυπωσιακό 91%.

Την ίδια στιγμή οι αναζητήσεις που περιέχουν τη λέξη “soldier (στρατιώτης) αυξήθηκαν κατά 332%.

Επίσης, με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT, δεν αποτελεί ίσως έκπληξη το γεγονός ότι οι αναζητήσεις για “ρομπότ” αυξήθηκαν κατά 304%. Όροι όπως “σεξουαλικό ρομπότ”, “ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης” και “τρισδιάστατο ρομπότ” ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών αναζητήσεων για το 2023.

Στην ετήσια έκθεση του Pornhub περιλαμβάνονται και οι πιο δημοφιλείς πορνοστάρ με τις περισσότερες επισκέψεις, με την 25χρονη Abella Danger από το Μαϊάμι να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και την Angela White να ακολουθεί αμέσως μετά.

Στην 3η θέση βρέθηκε η Eva Elfie, η οποία επίσης ανέβηκε μία θέση από πέρυσι, ρίχνοντας τη Lana Rhoades στην 4η θέση.

Pornhub Pornhub

Στην κορυφή των όρων με τις περισσότερες αναζητήσεις φέτος βρέθηκε ο όρος “hentai“, ένας όρος που παρουσιάζει αυξημένη δημοτικότητα με την πάροδο των ετών και κατέχει την πρώτη θέση με τις περισσότερες αναζητήσεις εδώ και τρία χρόνια. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο όρος “hentai” ήταν ο τρίτος όρος με τις περισσότερες αναζητήσεις της χρονιάς.

Pornhub Pornhub

Οι 20 χώρες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα

Η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη 20αδα επισκεπτών, με τα πρωτεία εδώ να κατέχουν και με διαφορά για ακόμη μια χρονιά οι ΗΠΑ.

Ακολουθούν οι Φιλιππίνες που ανέβηκαν 3 θέσεις φέτος και κατέλαβαν τη 2η θέση, παίρνοντας τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και ρίχνοντάς το στην 5η θέση, με τη βοήθεια του Μεξικού που ανέβηκε επίσης 2 θέσεις. Η Γαλλία παρέμεινε στην ίδια θέση που ήταν και πέρυσι, στην 3η θέση, ενώ ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Ισπανία και η Πολωνία διατήρησαν τις αντίστοιχες θέσεις τους στον πίνακα.