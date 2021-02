Πώς ενεργοποίησε ο δικηγόρος το φίλτρο της γάτας στο Zoom

Ο Ροντ Πόντον έγινε ο πιο διάσημος δικηγόρος του πλανήτη, τη μέρα που αποδέχθηκε invitation μέσω του Zoom για να εμφανιστεί σε ακροαματική διαδικασία υπόθεσης που εξέτασε το 394ο πρωτοδικείο του Μπριούστερ, στο Κάλμπερσον του Τέξας. Με κάποιο μαγικό τρόπο βρήκε και ενεργοποίησε το φίλτρο που αντικατέστησε το πρόσωπο του με αυτό μιας γάτας.

Ακόμα πιο επική ήταν η αντίδραση του, καθώς με απόγνωση ενημέρωνε πως δεν είναι γάτα. Ο δικαστής Ρόι Φέργκιουσον ήταν αυτός που του αποκάλυψε πως είχε ενεργοποιήσει φίλτρο (ειρήσθω εν παρόδω ήταν κι εκείνος που πρόσφερε στον πλανήτη το εσταντανέ), με τον Πόντον να ενημερώνει ότι δεν ξέρει πώς το έκανε ή πώς να διορθώσει το λάθος. Για αυτό και κάλεσε σε βοήθεια τη συνεργάτιδα του.

Σε συνέντευξη του στους New York Times o δικηγόρος που έγινε η εικόνα εκατομμυρίων memes -και κάπως έτσι έγινε διάδοχος του Μπέρνι Σάντερς- εξήγησε πως χρησιμοποίησε τον υπολογιστή της γραμματέως του και ομολόγησε ότι αισθάνθηκε την απόλυτη ταπείνωση. Αφότου έγινε γνωστός σε όλον τον πλανήτη, κατέληξε στο ότι “αν μπορώ να κάνω τη χώρα να γελάσει έστω για μια στιγμή, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνούμε, είμαι χαρούμενος που το έκανα εις βάρος μου”.

Πώς κατάφερε ο Πόντον να βρει το φίλτρο της γάτας

Το Zoom ήταν η πλατφόρμα με τα περισσότερα downloads και τους περισσότερους χρήστες κάθε μέρα του 2020, λόγω της τηλεργασίας σε όλον τον πλανήτη. Ως επαγγελματικό μέσο (και όχι κοινωνικής δικτύωσης) δεν έχει φίλτρα -ή άλλες χαριτωμενιές. Πώς κατάφερε λοιπόν, ο Πόντον να βρει τη γάτα; Δεν έκανε το παραμικρό. Ήταν όλα έτοιμα για να συντελεστεί η 'καταστροφή'.

Πώς βάζεις φίλτρα στο Zoom

α) 'Κατεβάζεις' την εφαρμογή Snap Camera -προϋποθέτει τη συναίνεση στη χρήση της κάμερας και του μικροφώνου.

β) Με το 'άνοιγμα' της εφαρμογής, εμφανίζονται μπροστά σου 'φακοί' και φίλτρα προς διάθεση σου. Ό,τι clickαρεις εμφανίζεται πάνω πάνω στην εφαρμογή και μπορείς να το δεις να καλύπτει το πρόσωπο σου.

γ) Πας στη 'μπάρα' που γράφει 'Search Lenses' και πληκτρολογείς 'γάτα' (ή ό,τι άλλο θες να δοκιμάσεις). Βλέπεις τις επιλογές που υπάρχουν και κάνεις την επιλογή.

δ) Για να συνδέσεις το νέο φίλτρο με το Zoom, 'ανοίγεις' τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

ε) 'Πας' στα Settings, από εκεί στα video και από εκεί στο camera και από το menu επιλέγεις το Snap Camera. Αν τα κάνεις όλα αυτά, θα δεις το πρόσωπο σου να 'χει αντικατασταθεί με το φίλτρο της αρεσκείας σου.

στ) Αρχίζεις ή 'μπαίνεις' σε τηλεδιάσκεψη στο Zoom και voila.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ πας στα Settings από εκεί στο video και από εκεί στο camera και επιλέγεις ό,τι είχε πρωτύτερα.

Η πατάτα, το μόριο, η live μετάδοση επίσκεψης σε τουαλέτα και η ανάποδη εικόνα

Ο Πόντον προφανώς και δεν ήταν ο πρώτος που έκανε κάτι λάθος σε τηλεδιάσκεψη στο Zoom. Είχε προηγηθεί η Λιζέτ Οκάμπο, πολιτική διευθυντής του People for the American Way -οργανισμός που προσφέρει στήριξη στους Λατίνους να ψηφίσουν και να βοηθήσουν υποψηφίους με τις εκστρατείες τους-, η οποία εμφανίστηκε στους εργαζομένους της ως πατάτα. Επίσης, δεν ήξερε τι έκανε λάθος 'και γιατί από όλες τις επιλογές που υπήρχαν, εμφανίστηκα ως πατάτα'.

Χιλιάδες είναι οι περιπτώσεις με ζωάκια να περνούν από την οθόνη ή άλλα μέλη της οικογενείας που δεν ήξεραν πως τους βλέπουν με τα εσώρουχα, live. Αναλυτής του περιοδικού New Yorker και του CNN τέθηκε σε διαθεσιμότητα, όταν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης 'συνελήφθη' να αυνανίζεται, μέλος επιτροπής σχολείου του Νιου Τζέρσι υπέβαλε την παραίτηση της, αφότου μετέδωσε 'ζωντανά' όσα έκανε στην τουαλέτα, σε διάλειμμα σύσκεψης, ενώ το Γενάρη, σε στήλη του BBC News εμφανίστηκε πίσω από συνεντευξιαζόμενη ένα πέος .

Το τελευταίο συμβάν αφορά μέλος των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, ο οποίος εμφανίστηκε σε ακρόαση επιτροπής του Κοινοβουλίου, ανάποδα. Ο Τομ Ίμερ, από τη Μινεσότα επρόκειτο να μιλήσει για τη διασφάλιση των εργασιών, κατά τη διάρκεια σύσκεψης επί των οικονομικών υπηρεσιών, όταν συνδέθηκε και όλοι είδαν αυτό.

Η πρόεδρος της επιτροπής, Μαξίν Ουέιτερς αιφνιδιάστηκε και τον ρώτησε αν είναι καλά, ενώ όλα τα μέλη της σύσκεψης ξέσπασαν σε γέλια. Ένας τον ενημέρωσε για το λάθος του, άλλος ρώτησε αν ήταν εμφάνιση-δήλωση (κάτι ήθελε να υποδείξει), με τον Ίμερ να ενημερώνει ότι δεν γνωρίζει πώς να γυρίσει στις κανονικές μοίρες. Του εξήγησαν, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η σύσκεψη συνεχίστηκε. Μετά πόσταρε ο ίδιος το λάθος του, με τη φράση των ημερών: το I am not a cat.

