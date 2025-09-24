Πώς σχηματίστηκε ο υπερτυφώνας Ραγκάσα που σαρώνει την Ασία – Εικόνες χάους

Ο θανατηφόρος τυφώνας Ραγκάσα, η ισχυρότερη καταιγίδα του 2025 παγκοσμίως, σφυροκοπά την Κίνα μετά το καταστροφικό του πέρασμα από Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν και Φιλιππίνες.

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταφθάνουν από την ανατολική Ασία η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του υπερτυφώνα Ραγκάσα, της ισχυρότερης καταιγίδας του έτους παγκοσμίως, η οποία σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της, ενώ συνεχίζεται η καταστροφική της πορεία.

Μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων στην Ταϊβάν, σύμφωνα ενημέρωση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την Τετάρτη και τις καταρρακτώδεις βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν το Χονγκ Κονγκ, ο υπερτυφώνας Ραγκάσα, έφτασε στη νότια Κίνα, πλήττοντας τις παράκτιες περιοχές του νησιού Χαϊλίνγκ, που βρίσκεται στην πόλη Γιανγκγιάνγκ στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με την κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η Ταϊβάν, που πλήττεται συχνά από τυφώνες, συνήθως λαμβάνει εγκαίρως μέτρα για την προστασία των πολιτών. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι της τουριστικής πόλης Γκουανγκφού, που βρίσκεται στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως όταν υπερχείλισε λίμνη λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο Ραγκάσα.

Ενώ οι βροχές προκάλεσαν φονικές πλημμύρες στην Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ βρέθηκε αντιμέτωπο με τεράστια κύματα που χτύπησαν τις ανατολικές και νότιες ακτές του ασιατικού οικονομικού κέντρου. Το νερό ξεχείλισε στα πεζοδρόμια και πλημμύρισε δρόμους και κατοικίες.

Στο ξενοδοχείο Fullerton, στο νότιο τμήμα του νησιού, συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τη στιγμή που τα ορμητικά νερά εισέρχονται μέσα από γυάλινες πόρτες, σπάζοντάς τες. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με όσα ανέφερε το ξενοδοχείο στο Reuters.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το σήμα του τυφώνα από το Νο. 8 στο Νο. 3 μετά τις 3:20 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του 36χρονου Κάλαν Γουίλιαμσον, ο οποίος μετακόμισε στο Χονγκ Κονγκ πριν από πέντε χρόνια και εργάζεται ως brand manager σε μια εταιρεία συμβούλων και δήλωσε πως ότι ο Ραγκάσα ήταν ο πρώτος μεγάλος τυφώνας που βίωσε.

“Είδα το νερό να μπαίνει από το παράθυρο της κουζίνας“, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ράγκασα, που σημαίνει “αναταραχή” στα Ταγκαλόγκ, έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδα στο Χονγκ Κονγκ, με τις αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να αποφεύγουν τις ακτές και τις περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Το μετεωρολογικό παρατηρητήριο ανέφερε μάλιστα ότι η καταιγίδα προκάλεσε άνοδο της στάθμης του νερού κατά σχεδόν 1,5 μέτρο σε ολόκληρη την πόλη.

Πώς δημιουργήθηκε ο θανατηφόρος κυκλώνας

Ο Τυφώνας Ράγκασα σχηματίστηκε πάνω από τη δυτική περιοχή του Ειρηνικού την περασμένη εβδομάδα.

Ενισχυμένος από τις θερμές θάλασσες και τις ευνοϊκές ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο τροπικός κυκλώνας εντάθηκε γρήγορα και κατέληξε σε υπερτυφώνα Κατηγορίας 5 τη Δευτέρα, με ανέμους που ξεπέρασαν τα 260 χλμ./ώρα.

Αν και ο τυφώνας έχει αποδυναμωθεί από τότε, παρέμεινε αρκετά ισχυρός για να προκαλέσει πτώσεις δέντρων και καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας.

“Οι αρχές έχουν αντλήσει διδάγματα από τους τυφώνες Χάτο και Μανγκκούτ, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017 και το 2018″, ανέφερε ο Τσιμ Λι, ανώτερος ειδικός σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στην Economist Intelligence Unit.

“Το Δέλτα του Ποταμού Περλ είναι μία από τις καλύτερα προετοιμασμένες περιοχές για τυφώνες, οπότε δεν αναμένουμε σημαντικές αναταραχές. Μία αλλαγή φέτος είναι ότι το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε ανοιχτό κατά τη διάρκεια των τυφώνων – ένα δείγμα της ανθεκτικότητας της υποδομής”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η Zijin Gold International ανέβαλε την προσφορά της αξίας 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη.

Τυφώνας Ραγκάσα: Η καταστροφική πορεία του σε εικόνες

Κάτοικος φωτογραφίζει μια πλημμυρισμένη σήραγγα στην περιοχή Tseung Kwan O, καθώς ο σούπερ τυφώνας Ragasa πλησιάζει το Χονγκ Κονγκ 2025 Chan Long Hei/AP Photo

Πεσμένα δέντρα στην περιοχή Tseung Kwan O του Χονγκ Κονγκ 2025 Chan Long Hei/AP Photo

Ένας κάτοικος μεταφέρει ένα κατοικίδιο ζώο καθώς περπατά μέσα στα νερά στην περιοχή Lei Yue Mun, στο Χονγκ Κονγκ 2025 Chan Long Hei/AP Photo

Άνθρωποι περπατούν στη βροχή και τους ισχυρούς ανέμους στο Σενζέν της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ στη νότια Κίνα 2025 Ng Han Guan/AP Photo

Υπάλληλος ασφαλείας περιπολεί κατά μήκος μιας παραλίας στο Σενζέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας 2025 Ng Han Guan/AP Photo

Τεράστια κύματα σε παραλία στο Σενζέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας 2025 Ng Han Guan/AP Photo

Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στο Χονγκ Κονγκ 2025 Chan Long Hei/AP Photo

2025 Chan Long Hei/AP Photo

Ένας πεζός αντιμέτωπος με ισχυρούς ανέμους στην περιοχή Heng Fa Chuen, στο Χονγκ Κονγκ 2025 Chan Long Hei/AP Photo