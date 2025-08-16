Κόσμος Βλαντίμιρ Πούτιν

Πούτιν: Η επίσκεψη στην Αλάσκα ήταν χρήσιμη και επίκαιρη

AP

«Οι συνομιλίες στη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα ήταν ουσιαστικές και έφεραν τα (δύο) μέρη πιο κοντά στις απαραίτητες αποφάσεις» υποστήριξε ο Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα, απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, πως η επίσκεψή του στην Αλάσκα ήταν «επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη».

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι συζήτησε τα αίτια της κρίσης στην Ουκρανία με τον Τραμπ. «Οι συνομιλίες στη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα ήταν ουσιαστικές και έφεραν τα (δύο) μέρη πιο κοντά στις απαραίτητες αποφάσεις» υποστήριξε δε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία σέβεται τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα ήθελε επίσης να επιλύσει την κρίση στην Ουκρανία με ειρηνικά μέσα», επέμεινε, όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TACC.

