FT: Το αντάλλαγμα που ζήτησε ο Πούτιν για “πάγωμα” του μετώπου στην Ουκρανία

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, τροφοδοτώντας νέο κύκλο ανησυχίας σε Κίεβο και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Στην Αλάσκα, η πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν δεν έφερε σημάδια ειρήνης αλλά νέες απαιτήσεις.

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ξεκαθάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «παγώσει» την υπόλοιπη γραμμή του μετώπου, εφόσον ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα, σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών.

Η παραχώρηση του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ θα έδινε στη Μόσχα τον πλήρη έλεγχο περιοχών που κατέχει εν μέρει εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν τη μεγαλύτερη πρόοδό τους από τον Νοέμβριο.

Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν εμφανίστηκε διατεθειμένος να παγώσει το μέτωπο στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, δεσμευόμενος να μην ξεκινήσει νέες επιθέσεις για την κατάληψη επιπλέον εδαφών.

Ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τις «θεμελιώδεις απαιτήσεις» του για αντιμετώπιση των «αιτιών της σύγκρουσης» – όροι που, όπως ερμηνεύεται, ουσιαστικά καταργούν την Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος στη σημερινή της μορφή και ανατρέπουν την ανατολική διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να μετέφερε τη θέση αυτή του Πούτιν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, ο Τραμπ και ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πως ο Πούτιν είπε ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και πως ο Πούτιν θα μπορούσε να δεσμευθεί, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Η στάση Ζελένσκι και το αδιέξοδο Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με κύκλους του περιβάλλοντός του, δεν προτίθεται να παραδώσει το Ντονέτσκ, αλλά εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει το ζήτημα στην -επίσης πολυαναμενόμενη- συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα ή ακόμη και σε ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε τα αιτήματα του Πούτιν στον Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη το Σάββατο, προτρέποντάς τους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός.

Παρά τις απειλές του πριν από τη συνάντηση για «σοβαρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει εκεχειρία, ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε χωρίς χειροπιαστά αποτελέσματα.

Σε ανάρτησή του, μάλιστα, υποστήριξε ότι η «καλύτερη λύση» δεν είναι μια εύθραυστη εκεχειρία, αλλά μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, τονίζοντας ότι αν όλα εξελιχθούν ομαλά θα προγραμματιστεί νέα συνάντηση με τον Πούτιν.

Αντιδράσεις στην Ευρώπη

Οι απαιτήσεις του Κρεμλίνου και η άρνηση του Τραμπ να επιμείνει σε κατάπαυση του πυρός προκαλούν ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος», υπενθυμίζοντας τη Συμφωνία του Μινσκ που η Μόσχα ουδέποτε εφάρμοσε.

«Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει μια συμφωνία, ο Πούτιν όχι», σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Είχε προηγηθεί η κοινή δήλωση από Ευρωπαίους ηγέτες αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, καθώς και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφορικά με τη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αλάσκα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κοινή δήλωσή τους, χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία, παραθέτοντας δήλωσή του ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», και τόνισαν ότι «όπως οραματίζεται ο Πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες που να περιλαμβάνουν τον Πρόεδρο Ζελένσκι, τον οποίο πρόκειται να συναντήσει σύντομα».