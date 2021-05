Πρίγκιπας Χάρι: "Δουλειές" και "ανυπόφορη" ζωή στη βασιλική οικογένεια

Ο Βρετανός Πρίγκιπας Χάρι μίλησε στον αμερικάνο ηθοποιό Νταξ Σέπαρντ και στο podcast του 'Armchair Expert' με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του σειρας 'The Me You Can't See', η οποία αφορά διαλόγους σχετικά με την ψυσχική υγεία, μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ στην Apple TV.

O Χάρι, κατά τη διάρκεια της 90λεπτης συνέντευξης, αναφέρθηκε στην ανατροφή του από το Παλάτι, περιγράφοντας τη ζωή του ως κάτι που θύμιζε την ταινία 'Truman Show' αλλά και την καθημερινότητα ενός ζωολογικού κήπου.

Για την παιδική του ηλικία είπε: "Δεν θέλω να ρίξω το φταίξιμο κάπου συγκεκριμένα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την γονεϊκή συμπεριφορά, αν έχω υποφέρει σε κάποιο βαθμό, αυτό προέκυψε, γιατί και ο πατέρας μου υπέφερε από τους δικούς του γονείς και αυτός ο κύκλος διαιωνίζεται μέσα στην οικογένεια μας. Εγώ θέλω να είμαι εκείνος που θα σπάσει αυτόν τον κύκλο, αποτρέποντας την μετάδοση του πόνου σε άλλη γενια".

"Πρέπει εμείς οι γονείς να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πούμε στα παιδιά μας: "Αυτό που συνέβη σε 'μένα, θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να μη το ζήσεις εσύ".

Ο Χάρι μεταξύ άλλων, ανέφερε πως στα 20 του αποφάσισε να αρνηθεί οριστικά την "δουλειά" του να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας, όταν κατάλαβε τι είχε προκαλέσει τον θάνατο της μητέρας του, της Πριγκίπισας Νταϊάνα.

Εκείνη την εποχή, του είχε ζητηθεί να "το ξεπεράσει άμεσα" και όχι μόνο: "Έχω δει τι συμβαίνει πίσω από τις φωτογραφίες, ξέρω το μοντέλο business της οικογένειας, πως λειτουργεί η επιχείρησή μας και γι' αυτό δεν θέλω να είμαι μέλος της" προσθέτει.

Για την Μέγκαν Μάρκλ ο Χάρι δεν ήταν φειδωλός στις τοποθετήσεις του: "Με κατάλαβε αμέσως. Αντιλήφθηκε την οργή στην συμπεριφορά μου και με έπεισε να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Με την θεραπεία κατάφερα να βγάλω το κεφάλι μου από την άμμο, να διαπιστώσω πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τη θέση μου για να βοηθήσω άλλους που έχουν ανάγκη. Η Μέγκαν έχοντας ζήσει τη ζωή μέσα στο παλάτι ξέρει πως δεν χρειάζεται να γίνεις πριγκίπισσα, μπορείς όμως να δημιουργήσεις μια ζωή που θα είναι ανώτερη από εκείνη των γαλαζοαίματων".

