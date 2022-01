Προκλητικός ο Ουόρεν Μπάφετ: "Δεν είναι δουλειά μου οι αμοιβές των εργαζομένων μου"

Πως απαντά ένας από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες του πλανήτη σε επιστολή γερουσιαστή που του ζητά να ικανοποιήσει αιτήματα απεργών σε μία από τις επιχειρήσεις του;

Αν μιλάμε για τον "πολύ" Ουόρεν Μπάφετ, η απάντηση είναι μία και κυνική: "Ιt's not my job".

Τη σχετική επιστολή την απέστειλε ο πάντα δραστήριος και ευαίσθητος σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους Αμερικανούς εργαζόμενους Μπέρνι Σάντερς. Αφορά την εδώ και τρεις μήνες απεργία των United Steelworkers στο εργοστάσιο Special Metals το οποίο ανήκε στην Buffett's Berkshire.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του ότι η προσφορά της εταιρίας στους εργαζομένους για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης ανέρχεται σε αυξήσεις 1% το δεύτερο και 2% τα επόμενα τρία χρόνια. Ταυτόχρονα κάνει λόγο για μείωση των αδειών.

Αφού ο Σάντερς χαρακτήρισε την εργοδοτική προσφορά "εξωφρενική και προσβλητική" ζήτησε από τον Μπάφετ, τον ένατο πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη, να πάρει θέση.

Ο Μπάφετ έδωσε πράγματι μία απάντηση, γεμάτη κυνισμό: "Οι εταιρίες μας καθορίζουν μεμονωμένα την εργατική πολιτική τους με σχετικές αποφάσεις. Διαβιβάζω την επιστολή σας στον CEO της Precision Castparts (σσ ανήκει στην Buffett's Berkshire) αλλά δεν του κάνω καμία σύσταση για οποιαδήποτε ενέργεια. Είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την επιχείρηση".

Σε απλά αγγλικά ή και ελληνικά "it's not my job".

