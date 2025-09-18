Ραβένα: Εργαζόμενοι στο λιμάνι απέτρεψαν την αποστολή όπλων στο Ισραήλ

Λιμενεργάτες αρνήθηκαν να φορτώσουν κοντέινερ με πυρομαχικά, τα οποία είχαν ως προορισμό το Ισραήλ.

Εργαζόμενοι στο λιμάνι της ιταλικής πόλης Ραβένα, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, μπλόκαραν τη φόρτωση δυο κοντέινερ με πυρομαχικά, τα οποία είχαν ως προορισμό την ισραηλινή πόλη της Χάιφα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, τα κοντέινερ φέρονται να προέρχονταν από την Τσεχία και την Ουγγαρία και θα έπρεπε να μεταφερθούν στο Ισραήλ με πλοίο της ακτοπλοϊκής εταιρίας Zim. Oι λιμενεργάτες αρνήθηκαν να τα φορτώσουν και ο δήμος στήριξε την πρωτοβουλία τους μέσω της εταιρίας που διαχειρίζεται τον χώρο του λιμανιού.

Ο δήμαρχος της Ραβένα, ο Αλεσάντρο Μπαρατόνι, δήλωσε απόψε ότι «πληροφορήθηκε πως τα δυο φορτηγά που είχαν μεταφέρει τα κοντέινερ απομακρύνθηκαν από το λιμάνι της πόλης» και «ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη του αποτελέσματος αυτού».

«Δεν γνωρίζω τίποτα σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη Ραβένα διότι δεν πρόκειται για ιταλικά όπλα και πολεμοφόδια. Λυπάμαι, δεν στείλαμε ιταλικά όπλα στο Ισραήλ», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι απαντώντας σε ερώτηση της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην Γερουσία της Ρώμης.