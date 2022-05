Πέθανε ο ηθοποιός Ray Liotta

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο Αμερικανός πολυβραβευμένος ηθοποιός και παραγωγός κινηματογράφου, Ray Liotta (Ρέι Λιότα).

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου γύριζε την ταινία "Dangerous Waters".

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ στις 18 Δεκεμβρίου 1954, ο Liotta υιοθετήθηκε σε ηλικία έξι μηνών, αφού εγκαταλείφθηκε σε ορφανοτροφείο. Μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού.

Ray Liotta: Οι πιο γνωστές δουλειές του

Απόφοιτος της σχολής υποκριτικής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, ο Liotta διακρίθηκε αρχικά συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, όπως στο σίριαλ "Στην Εντατική", λαμβάνοντας ένα βραβείο Emmy κι ένα Prism.

Ακολούθως, ασχολήθηκε με το σινεμά αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τζοναθαν Ντέμι με τίτλο "Άγριο Θηλυκό" (1986), όπου έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Η ερμηνεία του, ωστόσο στο έργο του Μάρτιν Σκορσέζε, "Goodfellas" ("Τα Καλά Παιδιά") του 1990, όπου ενσάρκωσε τον Χένρι Χιλ, ήταν αυτή που τον έφερε στο προσκήνιο της παγκόσμιας προσοχής. Στο γκανγκστερικό αυτό έπος, υποδύθηκε έναν απατεώνα που έρχεται σε επαφή με την ιταλοαμερικανική μαφία.

Σημειώνεται πως το "Goodfellas" προτάθηκε για έξι Όσκαρ και θεωρείται κορυφαία αστυνομική ταινία.

Θεωρείται ένας καλλιτέχνης με ευρεία θεματολογία ρόλων, τόσο κωμικών, όσο και δραματικών.

Το 2004 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο Μπρόντγουεϊ λαμβάνοντας μέρος στην παράσταση "Match", ενώ παράλληλα, τιμήθηκε με απονομή του 70ου ετήσιου βραβείου Drama League. Ακόμη, ήταν υποψήφιος για τη διάκριση Screen Actors, μετά την ερμηνεία του ως Φρανκ Σινάτρα στην τηλεταινία "The Rat Pack" (1998).

Ο Liotta είχε επανέλθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, με τις πιο πρόσφατες δουλειές του να είναι οι ταινίες "The Many Saints of Newark", "Marriage Story" και "No Sudden Move".

Ray Liotta: Ενδεικτική φιλμογραφία

Killing Them Softly (2012)

The Place Beyond the Pines (2012)

The Iceman (2012)

Crossing Over (2019)

Smokin’ Aces (2006)

Identity (2003)

Hannibal (2001)

John Q (2001)

Heartbreakers (2001)

Blow (2000)

Cop Land (1997)

Unforgettable (1996)

Unlawful Entry (1992)

Goodfellas (1990)

Ray Liotta: Οι ταινίες που δεν πρόλαβε

Ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας "Cocaine Bear" (2023) σε σκηνοθεσία της Ελίζαμπεθ Μπανκς και επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει στην ταινία "The Substance" δίπλα στην Demi Moore και τη Margaret Qualley.

Παράλληλα, επρόκειτο να συμμετάσχει σε μία κωμωδία που δεν έχει ακόμη τίτλο (παλαιότερα ήταν γνωστή ως "El Tonto") σε σενάριο και σκηνοθεσία του Charlie Day η οποία βρίσκεται σε μεταπαραγωγή.

Ray Liotta: Η προσωπική του ζωή

Ο Ray Liotta αφήνει πίσω του μια κόρη, την Karsen. Ήταν αρραβωνιασμένος με την Jacy Nitolo.

Υπήρξε παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Michelle Grace από το 1997 έως το 2004.

