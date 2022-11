Ρεπουμπλικάνοι: Οι οκτώ μνηστήρες που πρέπει να νικήσει ο Τραμπ

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να προχώρησε τελικά στην ανακοίνωση της εκ νέου υποψηφιότητάς του για την προεδρία των ΗΠΑ παρά το "στραπάτσο" μιας σειράς υποψηφίων που στήριζε στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σίγουρα όμως δε θα μιλάμε για μια εύκολη κούρσα του πρώην αμερικανού προέδρου.

Η "μεγάλη ανακοίνωση" που είχε προαναγγείλει ο Τραμπ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (15/11) μπροστά στους συγκεντρωμένους οπαδούς του που ανυπομονούσαν στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

ADVERTISING

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για μια τρίτη υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, έχει πολλούς λόγους να προβληματίζει τόσο το στρατόπεδο των Δημοκρατικών αλλά και αυτό των Ρεπουμπλικάνων. Πρόκειται άλλωστε για τον άνθρωπο που δίχασε όσο κανένας άλλος τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χαοτικών χρόνων του στην εξουσία, υποκίνησε την εισβολή στο Καπιτώλιο της 6ης Ιανουαρίου και υποδέχτηκε την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν με οργή.

Η είσοδος του Τραμπ στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων το 2024 θέτει υπαρξιακά ερωτήματα για το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Από τη στιγμή που οι ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας απέτυχαν να δημιουργήσουν το αναμενόμενο "κόκκινο κύμα", αφήνοντας τη Γερουσία στα χέρια των Δημοκρατικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις και μετά βίας υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το τοπίο των προκριματικών εκλογών έχει πλέον αλλάξει.

Ο Guardian παραθέτει επτά περιπτώσεις Ρεπουμπλικανών που μπορεί να επεξεργάζονται πως ότι έχουν πιθανότητες να νικήσουν τον Τραμπ για να προετοιμάσουν μια υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο - καθώς επίσης και μία ακόμη που συγκεντρώνει ήδη αρκετές πιθανότητες να τον εμποδίσει να κερδίσει ξανά το χρίσμα.

Ρον Ντεσάντις

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα είναι ο μόνος Ρεπουμπλικανός που έχει τοποθετηθεί έστω και ελάχιστα κοντά στον Τραμπ στις δημοσκοπήσεις σχετικά με το επόμενο χρίσμα, και μάλιστα φαίνεται πλέον να προηγείται σε μια που διεξήχθη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Ντεσάντις επίσης "χρωστάει" μεγάλο μέρος της δημοφιλίας του στην υιοθέτηση πολιτικών του Τραμπ και τους σκληρούς θεατρινισμούς στην πολιτεία του, κάτι που τον οδήγησε σε μια σαρωτική νίκη και κατ' επέκταση επανεκλογή του. Οι αναφορές που έδειχναν ότι ο Ντεσάντις γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να κερδίσει μια απευθείας μάχη με τον Τραμπ και ότι θα αρνιόταν να μπει στο ρινγκ, μοιάζουν πλέον με αντικείμενα μιας μακρινής πολιτικής εποχής, πριν ηττηθούν στις ενδιάμεσες εκλογές πολλοί υποψήφιοι που υποστήριζαν τον Τραμπ.

Ο χρόνος είναι επίσης με το μέρος του Ντεσάντις. Μέχρι το 2028, όταν ο Τραμπ θα είναι συνταγματικά αποκλεισμένος από το να θέσει υποψηφιότητα ακόμη και αν με κάποιο τρόπο κερδίσει αυτή τη φορά, στα 82 του χρόνια, ο Ντεσάντις θα είναι τότε μόλις 50 ετών.

Μάικ Πενς

Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ έχει καταστήσει σαφείς τις φιλοδοξίες του, κατά τη διάρκεια επισκέψεών του σε σημαντικές πολιτείες, μιλώντας σε ομάδες συντηρητικών καθώς επίσης και μέσα από τα απομνημονεύματά του. Όλο αυτό το διάστημα, έχει προσπαθήσει να "περάσει την καμήλα από το μάτι της βελόνας", υπερασπιζόμενος τη δημοκρατία, ενώ προσπαθεί να εξοικειωθεί με τους υποστηρικτές του ανθρώπου που προσπάθησε να την ανατρέψει, με τους οπαδούς του να φωνάζουν "κρεμάστε τον Μάικ Πενς" καθώς εισέβαλαν στο Κογκρέσο.

Ο Πενς βγήκε από τις ακροάσεις της 6ης Ιανουαρίου ως κάποιου είδους ήρωας, επειδή αρνήθηκε να εμποδίσει τα αποτελέσματα των εκλογών. Το βιβλίο του "So Help Me God" είναι πιο επικριτικό για τον Τραμπ απ' ό,τι θα περίμενε κανείς και κυκλοφορεί σε έναν αλλαγμένο πολιτικό κόσμο.

Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να δει κανείς έναν τόσο υποταγμένο αντιπρόεδρο να διεκδικεί την ισχυρή πρόκληση για τις προκριματικές εκλογές.

Τεντ Κρουζ

Ο γερουσιαστής του Τέξας που βρέθηκε κοντά στον Τραμπ το 2016, διατήρησε έναν ελάχιστο αυτοσεβασμό αρνούμενος να υποκύψει αμέσως, και παρόλο που στη συνέχεια αποδέχθηκε τη θέση του σε ένα κόμμα υπό την κυριαρχία του Τραμπ, διατήρησε το προφίλ του ως κορυφαίος προβοκάτορας της σκληρής δεξιάς πτέρυγας του κόμματος.

Ο Κρουζ είναι ο μόνος πολιτικός που βρίσκεται έστω και κοντά στον Τραμπ και τον ΝτεΣάντις στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά το 2024 - αν και συχνά χάνει και από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Είναι δύσκολο ο Τεξανός πολιτικός να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο, εν μέρει όμως λόγω αυτού που είπε κάποτε ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής Αλ Φράνκεν: "Μου αρέσει ο Τεντ Κρουζ περισσότερο απ' ό,τι αρέσει στους περισσότερους άλλους συναδέλφους μου ο Τεντ Κρουζ. Και μισώ τον Τεντ Κρουζ".

Τζος Χόλεϊ

Ο γερουσιαστής από το Μιζούρι είναι αυτός που σήκωσε τη γροθιά του στους διαδηλωτές έξω από το Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, ενώ στη συνέχεια βίντεο τον κατέγραψε να τρέχει μακριά όταν εισέβαλαν ταραξίες.

Επόμενή του κίνηση ήταν να ψηφίσει ούτως ή άλλως υπέρ της ένστασης στα αποτελέσματα σε βασικές πολιτείες. Όπως και ο Τομ Κότον, ο γερουσιαστής του Αρκάνσας που μπορεί να μετανιώνει για την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος το 2024, ο Χόλεϊ χαρακτηρίζεται ψηλός, έξυπνος και σκληροπυρηνικός ενώ φαίνεται πως απολαμβάνει τη στήριξη των φιλελεύθερων, ενώ προτρέπει σε σύγκρουση με την Κίνα.

Σε αντίθεση με τον Κότον, του αρέσουν τα κοστούμια σχεδιαστών ή τα στενά μπλουζάκια και τα τζιν. Στα 42 του χρόνια, η ώρα του Χόλεϊ μπορεί να έρθει όταν ο Τραμπ δεν θα μπορεί πλέον να είναι υποψήφιος.

Γκλεν Γιούνγκιν

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια κέρδισε μια από τις κλασικές δημοκρατικές πολιτείες αποφεύγοντας την επαφή με τον Τραμπ, ακολουθώντας όμως διακριτά τραμπικές τακτικές, όπως ο ισχυρισμός ότι οι προοδευτικοί οργιάζουν στα σχολεία, διδάσκοντας στα παιδιά την κριτική θεωρία της φυλής. Όταν οι Δημοκρατικοί έβαλαν στο στόχαστρο της κριτικής του τα παραπάνω, προσπάθησε να διατηρήσει τη σχετικά χαλαρή εικόνα του, κάνοντας εμφάνιση με φλις.

Έχει επίσης γίνει δέκτης ρατσιστικής επίθεσης από τον Τραμπ, κάτι που συνεπάγεται κύρος στις μέρες μας. Αλλά αν ο Γιούνγκιν αντιπροσωπεύει αυτό που περνάει ως μετριοπαθής Ρεπουμπλικανισμό, δεν φαίνεται να υπάρχει πολύς χώρος γι' αυτόν σε ένα κόμμα που κυριαρχείται από τον Τραμπ και τον ΝτεΣάντις.

Νίκκι Χάλεϊ

Η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας υπηρέτησε υπό τον Τραμπ ως πρέσβειρα στα Ηνωμένα Έθνη και παραιτήθηκε μετά από κάτι λιγότερο από δύο χρόνια - μια σχετικά αξιοπρεπής έξοδος.

Όπως και ο Τιμ Σκοτ, ο μοναδικός μαύρος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής (ο οποίος κατά λάθος κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που έλεγε ότι είναι υποψήφιος), η Χέιλι, ινδιάνικης καταγωγής, θα έφερνε μια σπάνια ποικιλομορφία στην προκριματική αναμέτρηση. Επίσης, όπως και ο Σκοτ, για πολλούς παρατηρητές η Χέιλι φαίνεται πιο πιθανό να γίνει υποψήφια συνοδοιπόρος του Τραμπ ή ακόμη και του ΝτεΣάντις.

Μάικ Πομπέο

Ο Μάικ Πομπέο ήταν πρώτος στην τάξη του στο West Point, αξιωματικός του στρατού την εποχή του πολέμου του Κόλπου - όχι όμως στην πραγματικότητα- , επιχειρηματίας, βουλευτής του Tea Party από το Κάνσας, διευθυντής της CIA και στη συνέχεια υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Τραμπ.

Τώρα, θεωρείται απίθανο να θέσει τελικά υποψηφιότητα για την προεδρία, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι προετοιμάζει το έδαφος. "Έχουμε μια ομάδα στην Αϊόβα, μια ομάδα στο Νιου Χάμσαϊρ και στη Νότια Καρολίνα", δήλωσε ο Πομπέο. "Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Κάνουμε τα πράγματα που θα έκανε κανείς για να προετοιμαστεί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν αυτό [ο Λευκός Οίκος] είναι το επόμενο μέρος για να υπηρετήσουμε".

Οι πιθανότητες όμως δείχνουν πως μάλλον δεν θα είναι.

Λιζ Τσέινι

Η βουλευτής από το Γουαϊόμινγκ είναι εκπρόσωπος της "βασιλικής οικογένειας" των Ρεπουμπλικανών, καθώς είναι κόρη του Ντικ Τσέινι, αντιπροέδρου του Τζορτζ Μπους. Είναι επίσης αυστηρά συντηρητική. Αλλά αποφάσισε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Καπιτώλιο ότι ήταν "μέχρι εδώ".

Η στάση της απέναντι στον Τραμπ την έκανε αντιπρόεδρο της επιτροπής για την 6η Ιανουαρίου, - απρόσμενα - ηρωίδα για τους φιλελεύθερους και, σύντομα, πρώην βουλευτή, αφού έχασε στις προκριματικές εκλογές.

Η Τσέινι δεν έχει πει ότι θα είναι υποψήφια, αλλά ορισμένοι πιστεύουν ότι ενώ δεν θα μπορούσε να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές, το να μπει στο ψηφοδέλτιο και στις 50 πολιτείες ως συντηρητική αλλά πιστή στο σύνταγμα μπορεί να διχάσει τη Δεξιά και να πετύχει τον στόχο της: να σταματήσει τον Τραμπ με κάθε κόστος.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις