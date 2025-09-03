Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι – “Ας έρθει στη Μόσχα”

Έτοιμος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να δηλώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, πρόσθεσε ότι μένει να φανεί αν μια τέτοια συνάντηση θα ήταν ωφέλιμη.

Ο Ζελένσκι πιέζει εδώ και καιρό για μια συνάντηση με τον Πούτιν ώστε να συζητηθούν οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας, ενώ και ο Ντόναλντ Τραμπ, που προσπαθεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής διευθέτησης, έχει εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

Μιλώντας στην Κίνα, στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Πούτιν είπε ότι ήταν πάντα ανοιχτός σε συνάντηση με τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε την πάγια θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Όσον αφορά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, ποτέ δεν απέκλεισα την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά υπάρχει κάποιο νόημα; Ας δούμε», ανέφερε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης είπε ότι, κατά την άποψή του, η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να διεξαγάγει εκλογές και να κάνει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, ώστε να σημειωθεί πρόοδος.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι προσάρτησε τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες το 2022, ένας ισχυρισμός που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες απέρριψαν ως απόπειρα παράνομης κατάληψης εδαφών, η οποία υποστηρίχθηκε από έναν αποικιακού τύπου πόλεμο.

Κίεβο: Απαράδεκτη η πρόταση του Πούτιν

Η πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απαράδεκτη, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, του Βατικανού, της Ελβετία και τριών χωρών του Κόλπου, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

Το χρονικό των διαπραγματεύσεων: Από τις αρχικές συνομιλίες στο αδιέξοδο

Η πρόταση του Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα έρχεται να αναβιώσει τη συζήτηση για διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μια από τις ελάχιστες ουσιαστικές προσπάθειες για ειρήνη πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2022, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή, με μια σειρά από συναντήσεις που ξεκίνησαν στη Λευκορωσία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Εκεί, οι δύο πλευρές έφτασαν κοντά σε μια συμφωνία, αλλά οι συνομιλίες κατέρρευσαν μετά την αποκάλυψη των φρικαλεοτήτων στην Μπούτσα, με την Ουκρανία να κατηγορεί τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου, κάτι που η Μόσχα αρνήθηκε.

Μετά την αποτυχία των πρώτων συνομιλιών, οι θέσεις των δύο πλευρών έγινε πιο σκληρές. Ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα που απαγορεύει επίσημα οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν προσωπικά, εκτός αν αντικατασταθεί από άλλον ηγέτη. Από την πλευρά της, η Ρωσία έθεσε ως βασική προϋπόθεση για συνομιλίες την αποδοχή από το Κίεβο των «νέων εδαφικών πραγματικοτήτων», δηλαδή την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών.

Το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες απέρριψαν αυτή την κίνηση ως παράνομη.

Στο μεταξύ, και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να μεσολαβήσει για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής διευθέτησης, εκφράζοντας την επιθυμία του οι δύο ηγέτες να συναντηθούν. Παράλληλα με τον Τραμπ, διεθνείς μεσολαβητές, όπως η Κίνα, προσπαθούν να προωθήσουν ειρηνευτικά σχέδια. Ωστόσο, οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν πολύ μακριά η μία από την άλλη, γεγονός που έχει διατηρήσει τις διαπραγματεύσεις σε ένα σταθερό αδιέξοδο.