Robbie Coltrane: Οι 5 πιο σπουδαίοι ρόλοι της καριέρας του

Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός Robbie Coltrane, ο οποίος είχε παίξει τον Ρούμπεους Χάγκριντ στις ταινίες του "Χάρι Πότερ".

Ο αγαπητός ηθοποιός "σφράγισε" μια ολόκληρη γενιά με τον ρόλο του καλόκαρδου - μάγου γίγαντα, ωστόσο, στην καριέρα του είχε και άλλους σπουδαίους ρόλους, τόσο στον κινηματογράφο, όσο και στην τηλεόραση.

Robbie Coltrane: 5 σημαντικοί ρόλοι του

Ο ρόλος του Fitzgerald στη σειρά "Cracker"

Ο Robbie Coltrane υποδύθηκε τον εγκληματία ψυχολόγο "Fitz" Fitzgerald στην τηλεοπτική σειρά "Cracker" του Jimmy McGovern, η οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1993. Ήταν ένας ρόλος - πρόκληση για τον ηθοποιό, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Bafta καλύτερου ηθοποιού τηλεόρασης το 1994, το 1995 και το 1996.

Ως Valentin Dmitrovich Zukovsky στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ

Ο Robbie Coltrane συμμετείχε σε δύο ταινίες του Τζέιμς Μποντ, το "GoldenEye" και το "The World Is Not Enough", ως ηθικά διφορούμενος πράκτορας της KGB, Valentin Dmitrovich Zukovsky Ήταν πρώην πράκτορας της KGB που έγινε αρχηγός της ρωσικής μαφίας, ο οποίος διευθύνει ένα μπαρ, ένα καζίνο και ένα εργοστάσιο χαβιαριού. Όταν ήταν νεότερος, ο Μποντ τον πυροβόλησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να περπατάει με κουτσαίνοντας. Ωστόσο, μετά την αποχώρησή του από την KGB, ο Ζουκόφσκι δεν κρατάει κακία στον Μποντ, ειδικά όταν η ενασχόληση με τον Μποντ σημαίνει κέρδος.

Ως Paul Finchley στη σειρά "National Treasure"

Ο Robbie Coltrane υποδύθηκε τον Paul Finchley, έναν άλλοτε επιτυχημένο κωμικό της δεκαετίας του 1980 και των αρχών του 1990, που πλέον παρουσιάζει μια τηλεοπτική εκπομπή με κουίζ. Κατηγορείται ότι βίασε πολλές νεαρές γυναίκες στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το "National Treasure" έλαβε παγκόσμια αναγνώριση από τους κριτικούς.

Έδωσε τη φωνή του στην ταινία animation " The Tale of Despereaux"

Ο Robbie Coltrane έδωσε τη φωνή του στον χαρακτήρα Gregory, τον δεσμοφύλακα και πατέρα του Mig, στην ταινία κινουμένων σχεδίων "The Tale of Despereaux".

Ο καλύτερος ρόλος του, ο Hagrid στο "Harry Potter"

Ο καλύτερος ρόλος του Robbie Coltrane ήταν εκείνος του καλόκαρδου και φιλικού γίγαντα Hagrid στις ταινίες του "Harry Potter". Ο Rubeus Hagrid ήταν σχεδόν δυο φορές πιο ψηλός από έναν κανονικό άνθρωπο και πέντε φορές πιο φαρδύς. Τα μακριά και μπερδεμένα μαύρα μαλλιά και γένια του έκρυβαν σχεδόν όλο το πρόσωπό του. Ο Χάγκριντ ήταν ο δασοφύλακας και κλειδοκράτορας στη σχολή Χόγκουαρτς.

