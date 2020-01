Rocky Johnson: Πέθανε ο ακτιβιστής θρύλος του WWE και πατέρας του Rock

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Rocky Johnson, γνωστός στο WWE και ως Soul Man.

Ο Johnson είχε δώσει αγώνα κατά του ρατσισμού και προπονούσε τον γιο του, Dwayne Johnson (the Rock) κατά την αγωνιστική καριέρα του, πριν γίνει διάσημος ηθοποιός.

Ο ίδιος αυτοαποκαλείτο όταν ήταν εν ενεργεία, "the king of the dropkick", λόγω της αγαπημένης του κίνησης στο ρινγκ. Οι πιο εμβληματικοί του αντίπαλοι ήταν οι Greg (the Hammer) Valentine, Don Muraco και Adrian Adonis.

O Dwayne Johnson με τη μητέρα του και τον Rocky Joh RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

Μαζί με τον επίσης μαύρο παλαιστή, Tony Atlas, είχαν δημιουργήσει το εμβληματικό δίδυμο Soul Patrol. Μαζί έγιναν το πρώτο δίδυμο μαύρων παλαιστών που στέφθηκαν πρωταθλητές του W.W.E. όταν νίκησαν τους Wild Samoans στις 10 Δεκεμβρίου του 1983.

Σε συνέντευξή του στο hannibaltv.com, ο Johnson είχε μιλήσει για τον ρατσισμό που υπήρχε στο αγώνισμά του. "Υπάρχει και σήμερα, απλά είναι όλο πιο κεκαλυμμένο", έλεγε. Αποκάλυπτε δε πως είχε δώσει μάχη εναντίον των προκαταλήψεων και είχε αρνηθεί να λάβει μέρος σε εμφανίσεις απαξιωτικού χαρακτήρα προς τους μαύρους.

"Δε συμμετείχα σε show που διοργάνωναν στον αμερικανικό νότο. Ήθελαν να με μαστιγώνουν στο ρινγκ όπως έκαναν κάποτε στους σκλάβους. Είπα, "όχι, ήρθα σαν αθλητής και θα φύγω από εδώ σαν αθλητής". Και τελικά με σεβάστηκαν για αυτό", έλεγε.

"Με τον γιο μου ήμουν πολύ σκληρός όταν τον προπονούσα στο ξεκίνημα της καριέρας του. Αλλά δεν τα παράτησε ποτέ", αποκάλυπτε για τον Rock.

O Rocky Johnson γεννήθηκε ως Wayde Douglas Bowles στον Καναδά, και το όνομά του το πήρε από τους δύο του αγαπημένους πυγμάχους, τους Rocky Marciano και Jack Johnson. Ο δε Rocky Marciano είναι ο άνθρωπος που είχε εμπνεύσει τον Σταλόνε για να δημιουργήσει τον χαρακτήρα του Rocky Balboa. Ο Jack Johnson ήταν ο πρώτος μαύρος πρωταθλητής πυγμαχίας βαρέων βαρών στην ιστορία.

Ο Johnson ξεκίνησε τη δεκαετία του '60 ως πυγμάχος και είχε αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τους George Foreman και Muhammad Ali. Ωστόσο, το όνομά του εκτοξεύτηκε όταν μπήκε στο WWE το 1983.

Αποσύρθηκε το 1991, με τον γιο του να μπαίνει στο ρινγκ του WWE το 1996, ενώ σε κάποια show μετείχε και ο πατέρας του.

Το 2008 ο Soul Man μπήκε στο W.W.E. Hall of Fame ως ένας από τους πλέον επιδραστικούς performers.