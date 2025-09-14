Ρωσία: Eκτροχιάστηκαν δύο τρένα – Νεκρός ένας μηχανοδηγός

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχουν σημειωθεί επανειλημμένα στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο εκτροχιασμοί, εκρήξεις και πυρκαγιές, τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανική δολιοφθορά.

Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/09) σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Λένινγκραντ, στη δυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας μηχανοδηγός και να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων.

Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιφέρεια Οριόλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

«Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου κοντά στον σταθμό Σεμρίνο στην περιοχή Γκάτσινα της περιφέρειας Λένινγκραντ», ανέφερε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο Telegram.

«Ο μηχανοδηγός σκοτώθηκε. Παγιδεύτηκε στην καμπίνα και υπέκυψε στα τραύματά του στο ασθενοφόρο αφού απεγκλωβίστηκε», πρόσθεσε.

Εξάλλου εμπορικό τρένο που μετέφερε 15 άδεια βαγόνια- βυτιοφόρα εκτροχιάστηκε σε μια περιοχή νοτιότερα χωρίς να υπάρξουν θύματα, είχε επισημάνει νωρίτερα ο Ντροζντένκο. «Οι ερευνητές διερευνούν την πιθανότητα δολιοφθοράς», πρόσθεσε.

Το Κίεβο γενικά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, αν και συχνά τις επικροτεί, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το σιδηροδρομικό της δίκτυο για τη μεταφορά στρατευμάτων και καυσίμων στις δυνάμεις της που πολεμούν στην Ουκρανία.

Η Μόσχα “βλέπει” το Κίεβο πίσω από τους εκτροχιασμούς

Πηγή από την υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας (GUR) δήλωσε στο AFP ότι το Κίεβο ευθύνεται για δύο επιχειρήσεις δολιοφθοράς αυτό το Σαββατοκύριακο εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου της Ρωσίας, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Σε μήνυμα προς το AFP η ανώνυμη αυτή πηγή επεσήμανε ότι η GUR, σε συνεργασία με μονάδες του ουκρανικού στρατού, εξαπέλυσε χθες Σάββατο επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Οριόλ, καθώς και μία ακόμα σήμερα το πρωί στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι δύο τρένα εκτροχιάστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας αυτής της δυτικής Ρωσίας, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε έκρηξη σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιφέρεια Οριόλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.