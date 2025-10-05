Ρούμπιο: “Ο πόλεμος στην Γάζα δεν τελείωσε- Δύσκολη η β’ φάση του σχεδίου”

Τις εξελίξεις στην Γάζα έπειτα από την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ από την Χαμάς σχολίασε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Γάζα δεν έχει ακόμη τελειώσει, παρά τα βήματα που έγιναν τις τελευταίες ημέρες μετά την ανακοίνωση του σχεδίου του Τραμπ.

«Θα μάθουμε πολύ σύντομα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι, από το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι τεχνικές συνομιλίες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των logistics», ανέφερε ο Ρούμπιο στην εκπομπή Meet the Press του NBC, αναφερόμενος στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Πρόσθεσε επίσης ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου του Τραμπ, κατά την οποία θα συζητηθούν ο αφοπλισμός και η αποστράτευση, δεν θα είναι εύκολη.

«Αυτό θα είναι δύσκολο», σημείωσε ο Ρούμπιο ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος από τις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν αύριο στο Κάιρο.

Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο

Στο μεταξύ, η Χαμάς υποστήριξε σήμερα, πριν από τις έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ των δύο εμπολέμων, ότι θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και για να πραγματοποιηθεί «άμεση» ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων με το Ισραήλ.

Δύο ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της χωρίς προηγούμενο επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε τον πόλεμο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής άμυνας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Οι έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο βασίζονται στο σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε εκεί τον απεσταλμένο του, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των συνομιλιών σχετικά με τους όρους της απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Χθες, Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καμιά καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του, που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση μέσα σε 72 ώρες των ομήρων, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος.

Στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, πως στέλνει τους διαπραγματευτές του στην Αίγυπτο, λέγοντας πως ελπίζει ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους μέσα «στις προσεχείς ημέρες».

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Σαρμ ελ-Σέιχ (ανατολική Αίγυπτος) και οι διαπραγματευτές της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης επρόκειτο να φθάσουν σήμερα στην Αίγυπτο προερχόμενοι από την Ντόχα. Η ημερομηνία της έναρξης των συνομιλιών δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

«Η Χαμάς θέλει πολύ να φθάσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να αρχίσει αμέσως η διαδικασία της ανταλλαγής των φυλακισμένων (όμηροι έναντι φυλακισμένων Παλαιστινίων)», δήλωσε αυτός ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Σύμφωνα με μια παλαιστινιακή πηγή που γνωρίζει το θέμα, οι διαπραγματεύσεις έχουν στόχο «να προετοιμασθούν οι συνθήκες επί του πεδίου για τη μεταφορά (των ομήρων), ως προοίμιο της διαδικασίας ανταλλαγής».

Η Χαμάς υπογράμμισε στους μεσολαβητές «την ανάγκη να αναστείλει το Ισραήλ κάθε στρατιωτική επιχείρηση στο σύνολο της λωρίδας της Γάζας, να σταματήσει όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες αναγνώρισης και τις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης της Γάζας», δήλωσε η πηγή αυτή. Παράλληλα «η Χαμάς και οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».

Νετανιάχου: Θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους – Η Χαμάς θα αφοπλιστεί

Μετά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε διάγγελμά του ότι ελπίζει να φέρει πίσω «όλους τους ομήρους στη Γάζα μέσα στις επόμενες ημέρες».

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «θα επιστραφούν όσο είναι ζωντανοί και όσοι έχουν πεθάνει». Μάλιστα, σχολίασε ότι «στην αρχή του πολέμου, ένας από τους αξιωματούχους μας είπε ότι αμφιβάλλουμε αν θα καταφέρουμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο ζωντανό.

«Το Ισραήλ έχει ανακτήσει 207 ομήρους μέχρι στιγμής», υπογράμμισε.

«Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους ομήρους. Και ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους», συμπλήρωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δηλώνει ότι ήταν η διπλωματική και στρατιωτική πίεση που ώθησε τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούσε στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου συνεχίζει λέγοντας ότι η οργάνωση θα αφοπλιστεί.

«Στο δεύτερο στάδιο, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί – είτε με τον εύκολο τρόπο είτε με τον δύσκολο, αλλά θα επιτευχθεί», δηλώνει.