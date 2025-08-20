Σε ποιες πόλεις μπορεί να γίνει η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Παρ’ ότι αυτή τη στιγμή θεωρείται αβέβαιη η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, στο τραπέζι έχουν πέσει ήδη κάποιες προτάσεις όσον αφορά την πόλη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός.

Έντονη κινητικότητα επικρατεί σε διπλωματικό επίπεδο τις τελευταίες ώρες, ιδίως μετά τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (18/8) στον Λευκό Οίκο και τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, σε ανάρτησή του, ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, με στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία για μια ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι. Στη συνέχεια, όπως είπε, θα επιδιώξει να πραγματοποιηθεί και μια τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του ίδιου.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή παραμένει ασαφές αν όλες οι πλευρές είναι σύμφωνες. Ο Γιούρι Ουσάκοφ, στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τόνισε σε δήλωσή του ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ είχαν μια «ειλικρινή και άκρως εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία για τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Στη διπλωματική γλώσσα, ο όρος «ειλικρινής» συχνά υποδηλώνει ότι δεν υπήρξε πλήρης συμφωνία.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι οι ηγέτες Ρωσίας και ΗΠΑ κατέληξαν να ορίσουν ανώτερους διαπραγματευτές για απευθείας συνομιλίες Μόσχας – Κιέβου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται -όπως και σε αντίστοιχη δήλωση του Σεργκέι Λαβρόφ– αν ο ίδιος ο Πούτιν θα λάβει μέρος.

Αν και δεν έχει απορρίψει κατηγορηματικά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Ρώσος πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί τον Ουκρανό ηγέτη ούτε νόμιμο ούτε ισότιμο συνομιλητή.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι εμφανίζεται θετικός σε διμερή ή τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν έχει οριστεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι θα μπορούσε να συμβεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Εύλογα, λοιπόν, έχουν «πέσει» στο τραπέζι κάποιες προτάσεις/σκέψεις όσον αφορά την πόλη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός.

Σημειώνεται πως, ο Ρώσος πρόεδρος θεωρείται καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και, τυπικά, δεν μπορεί να ταξιδέψει σε συγκεκριμένες χώρες.

Η Βουδαπέστη

Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο Λευκός Οίκος φαίνεται να προκρίνει για μια ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ προετοιμάζονται για τη σύνοδο στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, η οποία διοικείται από τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, που διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε: «Δεν θα επιβεβαιώσω ούτε θα διαψεύσω τις τοποθεσίες» όταν ρωτήθηκε για τη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, χθες.

Η Ουγγαρία θα ήταν μια αμήχανη επιλογή για την Ουκρανία, καθώς παραπέμπει στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, κατά το οποίο οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία υποσχέθηκαν να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τον σεβασμό των συνόρων της Ουκρανίας, σε αντάλλαγμα για την εγκατάλειψη του πυρηνικού οπλοστασίου της. Η επίθεση του Πούτιν το 2014 κατά της Ουκρανίας απέδειξε ότι η συμφωνία ήταν άνευ σημασίας, αφού κανένας από τους υπογράφοντες δεν έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η Ρώμη, Βατικανό, η Τουρκία και τα ΗΑΕ

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται να έχει προτείνει ως τόπο συνάντησης τη Γενεύη, καθώς η παραδοσιακή ουδετερότητα της Ελβετίας δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες.

Πληροφορίες ανέφεραν πως και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εκφραστεί θετικά σε μια τέτοια πιθανότητα, ωστόσο νεότερα στοιχεία επισημαίνουν την επιφυλακτικότητα του Ρώσου προέδρου για συνάντηση στη Δυτική Ευρώπη, με τον ίδιο να προτιμά οι συζητήσεις να διεξαχθούν στην Τουρκία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η κυβέρνηση της Ελβετίας, πάντως, διεμήνυσε την Τρίτη (19/8) ότι θα παράσχει ασυλία στον Βλαντιμίρ Πούτιν με την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί στη χώρα για μια «για μια ειρηνευτική διάσκεψη».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση όρισε πέρυσι «τους κανόνες για τη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Εφόσον το εν λόγω πρόσωπο έρχεται για μια διάσκεψη ειρήνης, όχι αν έρχεται για ιδιωτικούς λόγους» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάσιο Κασίς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι, στη Βέρνη.

«Η Γενεύη θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο μέρος» για τις συνομιλίες Πούτιν-Ζελένσκι, δήλωσε επίσης ο Ταγιάνι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης.

«Η Ιταλία υποστηρίζει τη διεξαγωγή τους στη Γενεύη επειδή (η Ελβετία) είναι μια χώρα που ανέκαθεν εργάζεται για την ειρήνη. Η Ρώμη θα ήταν επίσης ένας ιδανικός τόπος για τη διεξαγωγή τους, επιθυμητός τόσο από τους Αμερικανούς όσο και από τους Ουκρανούς και άλλους επίσης, όμως υπάρχει το ζήτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, έτσι θα ήταν πιο περίπλοκο» πρόσθεσε.

Και η αλήθεια είναι πως η Ρώμη έχει προταθεί από τη Τζόρτζια Μελόνι. Ωστόσο, Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρονται να προτιμούν, εάν η συνάντηση γίνει στην Ιταλία, αυτό να συμβεί στο ουδέτερο έδαφος του Βατικανού.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ πως προτιμά τη Μόσχα, πρόταση που απορρίφθηκε αμέσως από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.