Ο χάρτης στο Οβάλ Γραφείο αποκάλυψε τις διαφωνίες Τραμπ – Ζελένσκι

Ένας μεγάλος χάρτης με τις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι. Η αντίθεση ανάμεσα στη ρεαλιστική ανάγνωση του Αμερικανού και στη θέση του Ουκρανού ότι «πρέπει να πάρουμε πίσω τα εδάφη».

Η Ρωσία έχει καταλάβει το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας – και ένας μεγάλος χάρτης που έδειχνε την περιοχή σκιασμένη με ροζ τοποθετήθηκε στο Οβάλ Γραφείο, σαν να ήθελε να υπογραμμίσει αυτό το σημείο στις συνομιλίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα (20/08).

«Υποθέτω ότι όλοι έχετε δει τον χάρτη», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News την Τρίτη. «Ένα μεγάλο κομμάτι εδάφους έχει καταληφθεί και αυτό το έδαφος έχει καταληφθεί».

Το μήνυμα από τον Λευκό Οίκο προς την Ουκρανία είναι ξεκάθαρο. Αυτή η γη έχει χαθεί και είναι ώρα να εξεταστεί ένας εδαφικός συμβιβασμός με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ή, όπως το αποκαλούν ορισμένοι, ανταλλαγές εδαφών, όπως σημειώνει το BBC.

Η ομάδα του Ζελένσκι είχε φέρει τον δικό της χάρτη στη συνάντηση και ο Ουκρανός ηγέτης είπε αργότερα ότι «πολεμούσε με ό,τι υπήρχε σε αυτόν τον χάρτη» κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Τραμπ, σχετικά με το «ποιος ελέγχει τι – όχι από φήμες, αλλά στην πραγματικότητα».

Αν και ένιωσε ότι είχε σημειώσει κάποια πρόοδο στη διόρθωση πιθανών λανθασμένων εντυπώσεων, μέχρι την Τρίτη η άποψη του Τραμπ παρέμενε ίδια. Ήταν ξεκάθαρο, είπε, ότι η δύναμη της Ρωσίας ήταν «τόσο φανερά πολύ πιο ισχυρή, και ξέρετε, δεν είναι ότι έχουν σταματήσει».

Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το κλίμα στην αίθουσα με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις ανταλλαγές εδαφών, είπε: «Τώρα μιλούν για το Ντονμπάς, αλλά το Ντονμπάς αυτή τη στιγμή είναι… κατά 79% ιδιοκτησία και υπό τον έλεγχο της Ρωσίας».

Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στα ανατολικά το 2014, η πλούσια σε ορυχεία περιοχή του Ντονμπάς αντιστοιχούσε περίπου στο 16% της οικονομικής παραγωγής της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Πούτιν φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι θέλει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς ως μέρος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αυτό θα εξοικονομούσε σίγουρα στον Ρώσο ηγέτη μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και οικονομικούς πόρους.

Ο Ζελένσκι είπε ότι είχε επίσης διαφωνήσει για τα ποσοστά στον χάρτη του Λευκού Οίκου, ο οποίος έδειχνε τον ρωσικό έλεγχο σε αρκετές ουκρανικές περιοχές: 99% στο Λουχάνσκ και 76% στο Ντονέτσκ του Ντονμπάς· 73% στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα στα νοτιοανατολικά· 4% στο Χάρκοβο στα βορειοανατολικά· και 1% στις περιοχές Σούμι και Μικολάιβ.

Αναλύσεις των τελευταίων δεδομένων από το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου κατέληξαν σε παρόμοια ποσοστά με εκείνα του Λευκού Οίκου, και τυχόν διαφορές μπορεί να οφείλονται στη διαφορετική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, ειδικά όσον αφορά την έκταση του ρωσικού ελέγχου σε μια περιοχή. Μέρος της μπορεί να βρίσκεται υπό περιορισμένο έλεγχο ή απλώς να διεκδικείται από τη Μόσχα.

Στις περιοχές όπου ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι το 1% βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, αυτό ίσως αντανακλά μόνο μια περιορισμένη παρουσία Ρώσων, όπως στη Μικολάιβ στο νότο, ή περιοχές όπου έχουν σε μεγάλο βαθμό απωθηθεί, όπως στη Σούμι στο βορρά.

Όποιο κι αν είναι το πραγματικό ποσοστό ρωσικού ελέγχου στο Ντονέτσκ, οι οχυρωμένες πόλεις Κραματόρσκ και η γειτονική Σλοβιάνσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ εξακολουθούν να φιλοξενούν μεγάλους πληθυσμούς.

Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι περίπου 242.000 άνθρωποι ζουν σε ουκρανικά ελεγχόμενες περιοχές του Ντονέτσκ και κανένας Ουκρανός αρχηγός κράτους δεν θα σκεφτόταν να παραδώσει την επικράτειά τους στη Μόσχα.

AP Photo/Alex Brandon

Παρότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει προελάσεις τους τελευταίους μήνες, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) εκτιμά ότι η κατάληψη του υπόλοιπου τμήματος της περιοχής του Ντονέτσκ θα «απαιτούσε πολύ πιθανότατα αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί, μετά από πολλές δύσκολες εκστρατείες».

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο ουκρανικός χάρτης που έδειξε στον Τραμπ παρουσίαζε πως, τις τελευταίες 1.000 ημέρες, η Ρωσία είχε καταφέρει να καταλάβει λιγότερο από το 1% της ουκρανικής επικράτειας.

Αναλυτές από την ουκρανική ομάδα χαρτογράφησης DeepStateUA ανέφεραν ότι αυτό μεταφράζεται σε 5.842 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τον Νοέμβριο του 2022.

Αν και η Ρωσία πέτυχε επιχειρησιακή επιτυχία τις πρώτες ημέρες της πλήρους εισβολής, η DeepState επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των κατεχόμενων εδαφών στη συνέχεια απελευθερώθηκε.

Ωστόσο, η Ρωσία έχει σημειώσει αναμφισβήτητες προελάσεις τους τελευταίους δύο έως τρεις μήνες, ακόμη κι αν, σε γενικές γραμμές, η γραμμή του μετώπου έχει μετακινηθεί ελάχιστα από τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Ο αναλυτής άμυνας Κόνραντ Μουζίκα, επικεφαλής της Rochan Consulting, αναφέρει ότι η ρωσική προέλαση έχει σαφώς επιταχυνθεί σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, γύρω από το Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο και την Κρεμίννα στο Λουχάνσκ.

«Βλέπουμε πολύ περισσότερες εστίες πυρός και οι Ουκρανοί δεν είναι πραγματικά σε θέση να αναπτύξουν αρκετούς πυροσβέστες για να τις σβήσουν», είπε στο BBC.

Ο Μουζίκα αποδίδει την κατάσταση στην έλλειψη ουκρανικού ανθρώπινου δυναμικού για την υπεράσπιση μιας εκτεταμένης γραμμής μετώπου, αλλά και στην αυξημένη χρήση από τη Ρωσία drones που στοχεύουν στρατιώτες, τον εξοπλισμό τους και ιδιαίτερα το πυροβολικό τους.

Παράλληλα, η Ρωσία καταφέρνει τον τελευταίο καιρό να στρατολογεί 30-35.000 στρατιώτες τον μήνα και, ακόμη και με τις βαριές απώλειες που έχει υποστεί στο πεδίο, έχει μπορέσει να συγκροτήσει μεγάλες επιχειρησιακές και στρατηγικές εφεδρικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ωστόσο, οι γρήγορες ρωσικές προελάσεις σε ορισμένες περιορισμένες περιοχές της ανατολής δεν έχουν μέχρι στιγμής επαναληφθεί αλλού.

Μια απόπειρα ρωσικής διείσδυσης 10-15 χλμ. σε ουκρανικό έδαφος κοντά στο Ντομπροπίλια, στην περιοχή του Ντονέτσκ, απωθήθηκε επιτυχώς από τις ουκρανικές δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική ηγεσία.

Και παρότι η Ρωσία κατέχει κάποιες μικρές θύλακες γης στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο, η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονμπάς.

Ο Πούτιν δεν έχει απλώς διεκδικήσει εκτεταμένα τμήματα της Ουκρανίας, έχει ήδη προσαρτήσει τέσσερις περιοχές καθώς και την Κριμαία, παρότι πολλές από αυτές παραμένουν εκτός εμβέλειάς του.

Η τελευταία ενημέρωση της βρετανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών εκτιμά ότι, με βάση μόνο τις «σταδιακές προελάσεις στο πεδίο μάχης μέχρι στιγμής το 2025», θα χρειάζονταν ακόμη 4,4 χρόνια για να καταληφθούν οι τέσσερις περιοχές Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Αυτό και μόνο εξηγεί τις διαφορετικές οπτικές του Τραμπ και του Ζελένσκι όταν πρόκειται για χάρτες που δείχνουν τη γραμμή του μετώπου μήκους 1.200 χλμ. στην Ουκρανία.

«Ευχαριστώ για τον χάρτη, παρεμπιπτόντως, ήταν εξαιρετικός», του είπε ο Ζελένσκι, παρά τις διαφωνίες τους. «Σκέφτομαι πώς να τον πάρω πίσω».