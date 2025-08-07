Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

Σεισμός 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των βορειανατολικών ακτών της Ταϊβάν.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα, Πέμπτη (07/08) τα ανοιχτά των βορειανατολικών ακτών της Ταϊβάν.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 105 χλμ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στα 140 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Κιλούνγκ στην Ταϊβάν και 15 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά του Yonakuni της Ιαπωνίας. Έγινε αισθητός τόσο στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, καθώς και στις πόλεις Κιλούνγκ, Νέο Ταϊπέι, Ταογιουάν και Γιλάν.

Μέχρι στιγμής, πολίτες κάνουν λόγο για «ήπιες δονήσεις», ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.