Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ισχυρός σεισμός κοντά στη Λάε, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα κοντά στη Λάε, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Η αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας Μίλντρεντ Ονγκίγκε δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ότι «πολύ ισχυρός» σεισμός έγινε αισθητός. «Ήταν πριν από λίγο οπότε δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για ζημιές αλλά ανησυχούμε»,πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τοπικές αναφορές για ζημιές.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό, που είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 26 χιλιομέτρων από την πόλη Λάε, που έχει πληθυσμό άνω των 76.000 κατοίκων και βρίσκεται στην επαρχία Μορόμπε της χώρας, σύμφωνα με το USGS.

Η Παπούα Νέα Γουινέα βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δακτυλίδι της Φωτιάς», μια περιοχή υψηλής σεισμικής δραστηριότητας.