Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία – Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες. Στη Ζαπορίζια σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 22.

Η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 22, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

“Τα ρωσικά πλήγματα κατέστρεψαν σπίτια, προκάλεσαν ζημιές σε πολλές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων καφετεριών, πρατηρίων καυσίμων και βιομηχανικών επιχειρήσεων”, όπως διευκρίνισε στο Telegram.

Δεκάδες κτήρια και κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ή αέριο, πρόσθεσε.

Λίγο βορειότερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ έκανε επίσης λόγο για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

“Υποδομές υπέστησαν ζημιές (στις πόλεις) Ντνίπρο και Πάβλογκραντ, προκαλώντας πυρκαγιές”, εξήγησε στο Telegram o περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα.

Την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει από την πλευρά του πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Πιο μακριά στο μέτωπο, η περιφέρεια του Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, δέχθηκε “μαζική επίθεση με εχθρικά drones”, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Ρουντνίτσκι, που διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, η εταιρία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για καθυστερήσεις λόγω ζημιών που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί.

Στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, η πρωτεύουσα υπέστη βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.