Συναγερμός στην Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones σε “πράξη επίθεσης”

Για πρώτη φορά, η πολεμική αεροπορία της Πολωνίας έκανε χρήση όπλων εναντίον ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κατήγγειλαν ότι η χώρα υπέστη «επίθεση», καθώς τα ραντάρ τους εντόπισαν πάνω από δέκα ιπτάμενα αντικείμενα να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής σε δυτικούς τομείς της ουκρανικής επικράτειας και «κατέρριψαν» κάποια.

«Ως αποτέλεσμα της σημερινής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ουκρανικό έδαφος, έλαβε χώρα παραβίαση άνευ προηγουμένου του πολωνικού εναέριου χώρου από ιπτάμενα αντικείμενα τύπου drone. Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Ο πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις ανέφερε ότι καταδιωκτικά, τόσο της πολεμικής αεροπορίας της χώρας του όσο και συμμαχικών κρατών, που απογειώθηκαν εσπευσμένα, «έκαναν χρήση των όπλων τους εναντίον (των) εχθρικών αντικειμένων», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος του NATO από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε ο υπουργός μέσω X.

“Πράξη επίθεσης”

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Σε νεότερη ενημέρωσή του, ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η επιχείρηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones της Ρωσίας «συνεχίζεται», ενώ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς του αρμόδιους για την κρατική ασφάλεια και συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του σε πλήρη σύνθεση που αναμένεται να διεξαχθεί στις 08:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται χρήση όπλων από την πολωνική πολεμική αεροπορία σε συμβάν αυτού του είδους.

Το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, το μεγαλύτερο της χώρας, έκλεισε, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), εξαιτίας «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας συνδεόμενης με την κρατική ασφάλεια».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή έκλεισαν και άλλα αεροδρόμια νωρίς το πρωί.

Αρχικά δεν είχε γίνει τίποτε γνωστό από τις πολωνικές αρχές. Κατόπιν η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανακοίνωσε πως «λόγω ενεργειών κρατικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για να εγγυηθούν την ασφάλεια, ο εναέριος χώρος τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του αεροδρομίου Σοπέν, έκλεισε προσωρινά. Το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό, αλλά δεν εκτελείται καμιά πτήση».

Ένα τεστ προς τη Δύση;

Η κίνηση αυτή, όπως μεταδίδουν ξένα μέσα, μοιάζει με κλιμάκωση από τη Μόσχα, σε μια δοκιμή της αντίδρασης της Δύσης. Διότι φαίνεται πως τα drones δεν «παραστράτησαν» απλώς, αλλά διείσδυσαν αρκετά βαθιά ώστε να κλείσει ακόμη και το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας.

Το γεγονός αυτό συμπίπτει με τις ολοένα και μεγαλύτερες, συχνότερες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ρωσικός πύραυλος έπληξε το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο, ενώ νωρίτερα είχαν υποστεί ζημιές τα κτίρια της ΕΕ και του British Council στο Κίεβο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ρωσικά drones παραβιάζουν τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας. Στο παρελθόν, ένας ρωσικός πύραυλος είχε πέσει σε δάσος στην Πολωνία χωρίς να εκραγεί, ενώ το 2022 δύο χωρικοί σκοτώθηκαν κοντά στα σύνορα όταν ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πύραυλο.

Έτσι, η πολωνική αεροπορία κινητοποιείται κάθε φορά που η απειλή πλησιάζει. Όμως, ποτέ έως τώρα δεν είχε καταρρίψει αντικείμενα. Πρόκειται, λοιπόν, για νέα πραγματικότητα – τόσο για την Πολωνία όσο και για το ΝΑΤΟ.