Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή – Τουλάχιστον 4 τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες, ενώ ο οδηγός στη συνέχεια φέρεται να βγήκε από το όχημα και να μαχαίρωσε ένα άτομο. Συνολικά ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους τέσσερις.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Μάντσεστερ μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι στη Συναγωγή Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ που βρίσκεται επί της οδού Μίντλετον, στο Κρούμπσαλ.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες, ενώ ο οδηγός στη συνέχεια φέρεται να βγήκε από το όχημα και να μαχαίρωσε ένα άτομο. Συνολικά ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους τέσσερις από το τροχαίο και την επίθεση με μαχαίρι.

Ο δράστης δέχθηκε πυρά των αρχών, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι είναι ζωντανός.

Προσοχή – Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

«Μετά από αναφορές για ένα περιστατικό στην οδό Μίντλετον, στο Κρούμπσαλ, έχουν σταλεί δυνάμεις μας στο σημείο. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με άλλα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα λάβουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορειοδυτικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με τη Manchester Evening News, έχει στηθεί αστυνομικός κλοιός στην περιοχή στη βόρεια πλευρά της πόλης, ενώ δρόμος παραμένει κλειστός καθώς οι αρχές διαχειρίζονται την κατάσταση.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ, μιλώντας στο BBC χαρακτήρισε το γεγονός «σοβαρό», τονίζοντας ότι όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση. Κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν μετακινήσεις στην περιοχή. «Την ίδια στιγμή μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει πλέον άμεσος κίνδυνος» είπε και πρόσθεσε ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε «αποτελεσματικά» από τις αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα είναι το Γιομ Κιπούρ (Yom Kippur), η πιο ιερή ημέρα του χρόνου στον Ιουδαϊσμό.