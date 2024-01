Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τι ανέφερε για τον Στίβεν Χόκινγκ και το “όργιο” στο νησί του

Ο Έπσταϊν ζήτησε από τη Ghislaine Maxwell να αποκρούσει τους ισχυρισμούς για εμπλοκή του Στίβεν Χόκινγκ σε όργιο με ανήλικες.

Ο χρηματιστής και παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν είχε ζητήσει από την πρώην συνεργάτιδά του Ghislaine Maxwell να αντικρούσει ισχυρισμούς για εμπλοκή ορισμένων διασήμων σε όργια που οργάνωνε.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος έστειλε ένα email στη Maxwell το 2015, στο οποίο την ρωτούσε αν θα μπορούσε να “επιβραβεύσει” τον κύκλο ενός εκ των θυμάτων του, της Virginia Giuffre, σε περίπτωση που κατέθεταν εναντίον της πρώην συνεργάτιδός του η οποία και “διευκόλυνε” – κανόνιζε τα όργια αυτά.

Ο Έπσταϊν, ισχυρίστηκε στο email που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μαζί με τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της υπόθεσής του, ότι είχαν διατυπωθεί ψευδείς ισχυρισμοί για τον αστροφυσικό.

“Μπορείς να προσφέρεις αμοιβή σε οποιονδήποτε από τους φίλους, τους γνωστούς ή τους συγγενείς της Virginia (Giuffre) είναι πρόθυμος να βοηθήσει να αποδειχθούν ψευδείς οι ισχυρισμοί της. Οι πιο ισχυροί είναι αυτός με το δείπνο με τον Κλίντον και η νέα εκδοχή για τις Παρθένες Νήσους, ότι ο Στίβεν Χόκινγκ συμμετείχε σε όργιο με ανήλικα άτομα” έγραφε συγκεκριμένα στο email προς την συνεργό του, Ghislaine Maxwell, σύμφωνα με τη Telegraph.

Συγκεκριμένα: You can issue a reward to any of Virginia’s friends, acquaints, family that come forward and help prove her allegations are false. The strongest is the Clinton dinner, and the new version in the Virgin Islands that Stephen Hawking participated in an underage orgy.

Εκτιμάται πως είναι πιθανό ο Έπσταϊν να ήθελε εκουσίως να εκμεταλλευτεί το όνομα του Χόκινγκ για να υποδαυλίσει την αξιοπιστία των ισχυρισμών της Giuffre εναντίον του ιδίου και της συνεργάτιδός του.

Ο αστροφυσικός φωτογραφήθηκε στο ιδιωτικό νησί του Epstein τον Μάρτιο του 2006, στα πλαίσια ενός ταξιδιού του σε ένα επιστημονικό συνέδριο που γινόταν στο γειτονικό νησί St Thomas στην Καραϊβική. Είχε φωτογραφηθεί να συμμετέχει σε ένα μπάρμπεκιου και σε μια υποθαλάσσια ξενάγηση με υποβρύχιο. Ο μεγιστάνας κάλυψε τις δαπάνες του συνεδρίου και σε αυτό συμμετείχαν άλλοι 20 επιστήμονες.

Η Giuffre κατηγόρησε τους Έπσταϊν και Maxwell ότι την ανάγκαζαν να κάνει σεξ με τον πρίγκιπα Άντριου, αδελφό του βασιλιά Καρόλου, και πολλούς άλλους επιφανείς άνδρες. Ο πρίγκιπας Άντριου αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί να την είχε συναντήσει ποτέ. Η Maxwell καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 για εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και παρόμοιες κατηγορίες για χάρη του

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν, που περιλαμβάνουν εξέχοντες επιχειρηματίες και πολιτικούς. Τα δικαστικά αρχεία είναι ενδεικτικά του κοινωνικού κύκλου που είχε αναπτύξει ο Έπσταϊν, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία το 2009.

Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα είναι αυτό του πρίγκιπα Άντριου, του Μάικλ Τζάκσον και του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ. Στα δεκάδες αρχεία κατονομάζονται, επίσης, οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ, αν και κανένας από τους δύο δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη ενέργεια. Από τα σχεδόν 200 άτομα – 187 για την ακρίβεια – που κατονομάζονται, ορισμένοι κατηγορούνται για αδικήματα, ενώ άλλοι στα δικαστικά αρχεία είναι πιθανοί μάρτυρες. Ανάμεσα σε αυτά είναι και του Χόκινγκ χωρίς να αποδεικνύεται κάποια ενοχή.

Ο Χόκινγκ έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, κατάσταση που είχε εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου παράλυτος και επικοινωνούσε μέσω συσκευής παραγωγής ομιλίας. Παντρεύτηκε δύο φορές και είχε τρία παιδιά. Πέθανε στις 14 Μαρτίου 2018.