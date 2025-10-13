Σλοβακία: Δεκάδες τραυματίες από τη μετωπική σύγκρουση τρένων – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Δεκάδες τραυματίες μετά τη μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί (13/10) στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί η μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους μετά τη σύγκρουση, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 16 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά ή μετρίας σοβαρότητας τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Όπως γράφουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, και οι δύο μηχανοδηγοί κατάφεραν να πηδήξουν έξω πριν από τη σύγκρουση. Το ένα από τα τρένα παρέμεινε στις γραμμές, ενώ το άλλο εκτροχιάστηκε και ακινητοποιήθηκε κρεμασμένο σε μια κοντινή πλαγιά.

Ένας εκ των οδηγών υποβλήθηκε σε εξετάσεις για αλκοόλ και ναρκωτικά, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά και στα δύο. Ο άλλος, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθούν και οι εξετάσεις.

Σε οπτικό υλικό που ανήρτησε η αστυνομία στο Facebook φαίνονται συντρίμμια καθώς και η μηχανή και ένα βαγόνι που είχαν εκτροχιαστεί να κείτονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση, που συνέβη λίγο μετά τις 10.00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Η Σλοβακική Εταιρεία Σιδηροδρόμων (ZSSK) δήλωσε ότι τα δύο τρένα ταχείας κυκλοφορίας της Gemeran (τα R913 και R914) συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Matúš Šutaj Eštok, δήλωσε ότι το ατύχημα πιθανότατα προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος, καθώς ο ένας από τους οδηγούς προφανώς δεν έδωσε προτεραιότητα στον άλλον. Θα διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία.

«Ένας από τους μηχανοδηγούς έκανε λάθος και δεν έδωσε προτεραιότητα, αλλά προς το παρόν πρόκειται μόνο για μια προκαταρκτική εκδοχή και πρέπει να περιμένουμε τις τελικές πληροφορίες», δήλωσε.

Ωστόσο, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στον τόπο του ατυχήματος, ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει εικασίες για τα αίτια, ώστε να μην εμποδίσει την έρευνα. «Επιθεώρησα τον τόπο της συντριβής και πρέπει να πω ότι, με βάση την εικόνα που έχει ο τόπος της σύγκρουσης, δόξα τω Θεώ δεν έχουμε αναφερόμενα θύματα», δήλωσε ο επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών.

Για ανθρώπινο λάθος έκανε λόγο και ο υπουργός Μεταφορών, Γιόζεφ Ράζ. Παρόλο που ο ίδιος είπε ότι δεν μπορούν να παρουσιάσουν ούτε τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας, ανέφερε ότι μάλλον δεν υπήρξε σφάλμα του συστήματος, αλλά ανθρώπινο λάθος. «Η ζημιά είναι εκτεταμένη, τόσο στις ατμομηχανές και τα βαγόνια, όσο και εν μέρει στις γραμμές», πρόσθεσε.