Space Force: Μάχη σώμα με σώμα μεταξύ Τραμπ και Netflix για τα δικαιώματα

Η περίφημη διαστημική δύναμη του Τραμπ "Space Force" χάνει έδαφος στη μάχη των δικαιωμάτων με την ομώνυμη σειρά των Γκρεγκ Ντάνιελς και Στιβ Καρέλ στο Netflix.

Η εταιρία κολοσσός κατάφερε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του ονόματος "Space Force" στην Ευρώπη, την Αυστραλία, το Μεξικό κι' αλλού. Όσον αφορά την Αμερική η πολεμική αεροπορία έχει αποστείλει αίτημα χρήσης του ονόματος, όμως προς το παρόν δεν έχει λάβει κάποια επίσημη απάντηση.

Οι παραπάνω συνθήκες είναι αρκετές να οδηγήσουν τις δύο πλευρές σε δικαστική διαμάχη. Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία των δικαιωμάτων, το The Hollywood Reporter, χρησιμοποιεί το παράδειγμα ενός φούτερ με στάμπα "Space Force". Ποιος το πουλάει; Ο αμερικανικός στρατός ή το Netflix; Τα εμπορικά σήματα είναι καταλυτικής σημασίας για την αναγνώριση της προέλευσης των αγαθών.

Το "Space Force", βασίζεται στην ιδέα του προέδρου Τραμπ να στείλει και πάλι αστροναύτες στο φεγγάρι ή όπως το έθεσε ο ίδιος "boots on the moon by 2024".

Τα δέκα επεισόδια της σειράς ακολουθούν την ιστορία του παρασημοφορημένου πιλότου Μαρκ Νερντ, ο οποίος αν και ονειρεύεται μια υψηλόβαθμη θέση στην πολεμική αεροπορία, ο Λευκός Οίκος τον στέλνει ακόμα πιο ψηλά, σε μια απομακρυσμένη βάση στο Κολοράντο, κάνοντάς τον αρχηγό στο νεοσύστατο σώμα "Space Force".

Εκεί, θα πρέπει να ηγηθεί μιας ετερόκλητης ομάδας επιστημόνων και "αστροναυτών" που έχει σκοπό να κατακτήσει το φεγγάρι και να κάνει την Αμερική απόλυτη κυρίαρχο στο διάστημα.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζον Μάλκοβιτς, Νταϊάνα Σίλβερς, Τάουνι Νιούσομ, Μπεν Σουάρτζ, ενώ εμφανίζονται και οι Λίσα Κούντροου, Τζίμι Ο. Γιανγκ, Νόα Έμερικ, Άλεξ Σπάροου και Ντον Λέικ.